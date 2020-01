Dief oog in oog met agenten tijdens inbraak telefoonwinkel Zutphen

Er restte niets dan overgave. Ⓒ wijkagent_noordveen_zutphen

ZUTPHEN - Dankzij een alerte buurtbewoner liep een inbraak in een telefoonwinkel aan de Beukerstraat in Zutphen voor een verdachte iets minder fortuinlijk dan gepland. De man werd in de nacht van maandag op dinsdag ingesloten door agenten en wist niet meer te ontkomen. Hij werd door brandweerlieden bevrijd en is op heterdaad aangehouden.