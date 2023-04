Yogadocente Denise Ermes (37) in coma na foute detox in Mexico

Haar vriendin Zahnina van der Zwan heeft inmiddels een crowdfunding opgezet omdat Ermes geen reisverzekering heeft afgesloten. Op LinkedIn schrijft ze: ,,Haar toestand is helaas nog steeds kritiek en doordat de juiste zorg op zich laat wachten is de situatie alleen maar verergerd. Ze heeft een ingeklapte long en vocht tussen haar longen. De kans op infectie is hierdoor erg groot.”

Vriendinnen zijn op dit moment bezig in contact te komen met Buitenlandse Zaken, de ambassade en de verzekering om te zorgen dat de zorg in elk geval doorloopt zolang er niet genoeg geld is. ,,Denise is een prachtige vrouw in de bloei van haar leven. Haar missie is om mensen te helen en te steunen in hun weg naar balans. Ze reist de wereld over om meer kennis te vergaren zodat ze dat weer door kan geven. Ze boekte deze reis naar Mexico om even op te laden en dan gaat het mis”, schrijft Zahnina op haar pagina.

Inmiddels is Denise Ermes naar een ziekenhuis in Mexico City gebracht.