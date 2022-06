Franse verkiezingen: opkomst in en rond Parijs heel erg laag

Het lage opkomstcijfer was verwacht. In een stelsel met twee rondes zien veel kiezers hun favoriet in de eerste ronde verdwijnen en vragen zich dan af of het nog zin heeft in de tweede ronde tactisch op iemand te gaan stemmen. Vijf jaar geleden deed meer dan 57 procent van de kiezers niet meer mee in de tweede ronde.

Net als op 12 juni is de opkomst in en rond Parijs heel erg laag. In het departement Seine-Saint-Denis brachten zondag de minste stemgerechtigden hun stem uit. Slechts ongeveer een kwart heeft er volgens Franse media gestemd, afgaande op gegevens van rond 17.00 uur. In het departement aan de noordrand van Parijs leeft een groot deel van de bevolking in armoede. Er is veel werkloosheid en criminaliteit onder de circa 1,6 miljoen inwoners.

De partijencoalitie van president Emmanuel Macron, Ensemble, verliest volgens alle peilingen zondag een heleboel zetels in het parlement. Als het verlies erg groot uitvalt, verliest Macron ook de meerderheid in de Nationale Vergadering en krijgt hij grote problemen met zijn beleidsplannen. Bijna alle 577 zetels staan op het spel. In de eerste ronde waren er nauwelijks kiesdistricten waar de uitslag door een grote meerderheid voor een kandidaat meteen kon worden vastgesteld. De meeste stembureaus sluiten om 18.00 uur, maar in een aantal steden blijven ze tot 20.00 uur open. Exitpolls en uitslagen komen vanaf 20.00 uur.