Bazaar Beverwijk dicht vanwege niet nakomen van coronaregels

De maatregel geldt voor twee weken, zo is in de nacht van zaterdag op zondag bekendgemaakt. Het betreft de Oosterse markt en het foodcourt (hal 30 tot en met 33) met restaurantjes waar mensen iets kunnen eten. Om het leed enigszins te verzachten van de ondernemers die getroffen zijn door het besluit, heeft de Bazaar afgelopen nacht en zondagochtend kramen neer laten zetten bij de Randweg op het complex van de Bazaar.

Overvallen door de sluiting

Algemeen-directeur George Zapantoulis van de overdekte markt voelt zich overvallen door de sluiting. ,,Afgelopen vrijdag is er nog overleg geweest met Marianne Schuurmans, voorzitter van de Veiligheidsregio, en loco-burgemeester Sergio Ferraro van Beverwijk. Toen is besproken dat blijkt dat bezoekers zich op sommige plaatsen niet goed aan de anderhalve meter regel houden. We hebben echter ook vastgesteld dat er nog mogelijkheden zijn om meer maatregelen te nemen. Zoals een brief vanuit de gemeente en de Veiligheidsregio om huurders op het hart te drukken dat de bezoekers afstand moeten houden.”

Zapantoulis weet niet wat voor strenge maatregelen er nog meer genomen kunnen worden. ,,We hebben geen wettelijke mogelijkheden om te beboeten of mensen te weigeren. Dit valt ons en vele honderden ondernemers koud op de dak.”

Na het uitbreken van het coronavirus in maart is De Bazaar enkele maanden gesloten geweest. Inmiddels zijn de nodige maatregelen getroffen voor de bezoekers. Zoals het invoeren van mondkapjes, het aannemen van 27 extra toezichthouders, het sluiten van hallen op drukke momenten en verruimde openingstijden om pieken te voorkomen. Ook geldt op bepaalde plekken op De Bazaar eenrichtingsverkeer.

De Veiligheidsregio en Beverwijk doen een klemmend beroep op bezoekers van de andere hallen om afstand te houden, zodat er niet meer hallen gesloten hoeven te worden.