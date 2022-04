Motorrijdster gewond bij crash, vriendin schiet te hulp dankzij app

Ⓒ GLOCALmedia

SCHELLINKHOUT - Een motorrijdster is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 00:20 uur van de Zuiderdijk in het Noord-Hollandse Schellinkhout gereden. Dankzij een app kwam een vriendin erachter dat ze onderaan de dijk lag. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.