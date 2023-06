Training Oekraïense piloten op F-16 krijgt steeds meer vorm, maar Engelse taal blijkt knelpunt

De landen van de zogeheten straaljagerscoalitie zijn nog altijd aan het puzzelen over hoe ze training precies gaan inrichting, maar inmiddels liggen de contouren vast. Deze zomer start het opleiden van Oekraïne piloten met een klein clubje. „We beginnen met ervaren vliegers die goed Engels spreken. Op die manier kunnen we snel beginnen”, zegt minister Kajsa Ollongren (Defensie) na het overleg.

Daarna verkast de opleiding naar het nieuwe trainingscentrum. Dat moet in Oost-Europa verrijzen, maar de locatie is nog niet bekendgemaakt. Ollongren benadrukt dat hier ook piloten uit NAVO-landen in de oostflank worden opgeleid. Veel van die landen vliegen nog met oude Sovjet-kisten. Onder andere Bulgarije, Roemenië en Slowakije willen overstappen op de F-16.

Trainingen

„Ook daar hebben ze snel behoefte aan trainingen”, legt Ollongren uit. „Dan hebben we een duurzame oplossing, want piloten moeten zich blijven bijscholen voor de F-16.” Een van de knelpunten is de Engelse taal. Voor het gebruik van de F-16 moeten Oekraïense piloten goed Engels spreken en thuis zijn in NAVO-jargon. Naar verluidt gaat het Verenigd Koninkrijk, hebben zelf geen F-16’s, deze cursussen verzorgen.

In de coalitie zitten verder België en Luxemburg. Het groothertogdom zou van plan zijn om financiële bijdrage te doen. Ook Noorwegen en Canada tonen bereidheid om te helpen bij het trainen of leveren van technische deskundigheid. De Polen kunnen hun beurt helpen vanwege hun ervaring bij de transitie van Russische gevechtsvliegtuigen naar Amerikaanse toestellen.

Simulatoren

Het trainen zal beginnen in simulatoren, maar uiteindelijk moet er een keer gevlogen worden met echte F-16’s. Niet alle landen kunnen die toestellen leveren, Nederland wel. Minister Ollongren zegt dat er nog geen besluit is genomen, maar maakt wel duidelijk dat er toestellen beschikbaar zijn als dat nodig is.

De Verenigde Staten doen niet mee aan het trainingsprogramma. Maar omdat het een Amerikaans toestel is was er wel toestemming nodig van Washington. Na lang aandringen door Nederland kwam er recent groen licht. De Amerikaanse Defensieminister Lloyd Austin prees in Nederland en Denemarken donderdag bij de NAVO voor het coördineren van de training.