Massief gouden wc uit paleis Churchill gestolen

Het gestolen gouden toilet uit 2016, een satirisch kunstwerk van de Italiaan Maurizio Cattelan. Ⓒ Blenheim Palace

WOODSTOCK - Een van de bekendste achttiende-eeuwse paleizen van Groot-Brittannië, Blenheim Palace, is na een inbraak in de nacht van vrijdag op zaterdag vanwege een politieonderzoek voor het publiek gesloten. Onderdeel van de buit van de inbrekers is volgens Britse media een gouden toilet uit 2016, een satirisch kunstwerk van de Italiaan Maurizio Cattelan.