LIVE | Deze week tool online om te zien wanneer je vaccin krijgt

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

17.01 Fransen naar Belgische ziekenhuizen

De druk op de ziekenhuizen in sommige Franse regio’s is wegens de coronacrisis zo hoog dat patiënten naar België worden verplaatst. Ook moeten zieken naar andere streken in Frankrijk worden overgebracht, waar de ziekenhuizen nog plek hebben.

Vooral in en rond Parijs, in de noordelijke kustregio en in het zuiden zijn de omstandigheden „zorgwekkend”, aldus een regeringswoordvoerder. Zo kondigden de autoriteiten van de noordelijke regio Hauts-de-France een overplaatsing aan van intensivecarepatiënten naar ziekenhuizen in het aangrenzende België. De zieken moeten zo’n verplaatsing wel aankunnen. Ook is er instemming nodig van verwanten.

16.45 Tool online

De overheid komt deze week met een onlinetool waarmee mensen kunnen zien wanneer de groep waartoe zij behoren aan de beurt is voor coronavaccinatie. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge woensdag in debat met de Tweede Kamer.

Op de website www.coronavaccinatie.nl is al veel informatie te vinden over de vaccinatiecampagne. Daar komt deze week een optie bij. Door enkele vragen te beantwoorden kan een burger zien wanneer zijn ’groep’ aan de beurt is, en of bijvoorbeeld de huisarts of de GGD de prik zal zetten.

Sommige Kamerleden vinden het tempo evengoed tegenvallen. Volgens CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma worden mensen wijzer van een artikel van woensdag in de Volkskrant, waar in een staafdiagram staat aangegeven wanneer mensen aan de beurt zijn, dan van de informatie van het ministerie van Volksgezondheid.

16.32 Protesten in coronatijd

Klimaatactivisten die komende zondag in heel het land massale protesten willen organiseren, krijgen lik op stuk van ten minste dertig burgemeesters. Onder andere Milieudefensie, Greenpeace, Amnesty International, Fridays for Future en Grootouders voor het Klimaat willen een protest ’zonder begrenzing aan de groepsgrootte’ organiseren, maar vinden het openbaar gezag tegen zich.

16.01 Daling

Aantal coronapatiënten in ziekenhuis daalt na twee dagen van stijgingen.

15.19 Verdeling vaccins

De Europese Unie moet coronavaccins overhevelen naar de EU-landen waar de nood het hoogst is. De unie moet de huidige verdeling op basis van inwonertal tijdelijk loslaten, vinden Estland, Letland en Litouwen.

De Europese Commissie koopt vaccins in bij fabrikanten, waarvan iedere lidstaat dan zijn deel krijgt. Maar in het vervolg moeten landen voorrang krijgen waar bijvoorbeeld gevaarlijke nieuwe virusvarianten om zich heen grijpen, of die over minder vaccins beschikken en achterlopen met inenten, schrijven de Baltische landen aan de Europese Commissie.

15.01 We wandelen ons suf

In 2020 zijn er ruim 1,5 miljoen wandelingen gemaakt over de Klompenpaden door Utrecht en Gelderland. Dat is bijna driemaal zoveel als in de jaren daarvoor. Ook de app, waarop de route van een Klompenpad te volgen is, is drie keer zo vaak gedownload, aldus Landschap Erfgoed Utrecht en Landschapsbeheer Gelderland. Beide beheerders van de 131 wandelroutes noemen de coronacrisis als reden voor het succes: „Nog nooit is er zoveel gewandeld.”

14.17 ’Volgend jaar 3 miljard vaccins’

Vaccinmaker BioNTech denkt in 2022 de productie van coronavaccins op te kunnen voeren naar 3 miljard doses als dat nodig is. Of het Duitse bedrijf en zijn Amerikaanse partner Pfizer de productie ook verder op zullen voeren, hangt af van de vraag. Dat heeft topman Ugur Sahin gezegd. Daarbij speelt ook of er nog extra inentingen nodig zijn om de immuniteit op peil te houden.

Pfizer en BioNTech maken dit jaar 2 miljard doses, waarvan er al 1,3 miljard door verschillende overheden zijn besteld. „We praten nog met landen over extra bestellingen”, aldus Sahin. Dat gaat volgens hem om honderden miljoenen doses.

De Europese Unie krijgt dit jaar 500 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin. Daarnaast heeft het landenblok een optie op nog eens 100 miljoen doses.

13.55 Streep door Duitse festivalzomer

De Duitse festivalzomer gaat dit jaar niet door. Grote openluchtfestivals als Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside en Deichbrand, waar doorgaans ook veel Nederlanders op afkomen, zijn woensdag allemaal gecanceld.

Aanleiding voor de afgelasting is de coronacrisis. De organisaties vinden het onverantwoord om door te gaan met het oog op de „aanhoudende onzekerheid” over de huidige infectiecijfers en mogelijke nieuwe mutaties.

Het is voor het tweede jaar op rij dat de grote festivals niet door kunnen gaan. In Nederland gaan festivals als Lowlands en Pinkpop voorlopig nog wel door.

13.22 Dodelijker variant

De Britse variant van het coronavirus die nu grote delen van de wereld in zijn greep heeft, blijkt een stuk dodelijker te zijn dan zijn voorganger. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

12.58 Petitie sportsector

Een petitie voor de heropening van sportscholen, yogastudio’s en zwembaden is in een week tijd ruim 43.000 keer ondertekend. Dat is genoeg om het burgerinitiatief, een uitgewerkt voorstel tot beleidsverandering, in de Tweede Kamer te bespreken. Volgens initiatiefnemers Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief en marketeer Maurice Ambaum behoort het faciliteren van sporten tot essentiële dienstverlening.

Uit onderzoek dat sportkoepel NOC*NSF eind vorig jaar liet uitvoeren kwam naar voren dat ruim een derde van de Nederlanders minder sport sinds de coronacrisis. Omdat dit een grote impact heeft op de gezondheid en weerstand van mensen, zegt de sportsector essentieel te zijn en open te moeten.

12.10 Haast met sneltesten

In het laatste coronadebat voor de verkiezingen van volgende week, roepen de grote rechtse partijen het kabinet op haast te maken met sneltesten. „Waar blijven ze?” vraagt PVV-leider Geert Wilders zich af over blaastesten die mensen meer ruimte moeten geven. Ook VVD’er Klaas Dijkhoff wil weten waarom sneltesten nog niet in de Nederlandse buurtsupers liggen.

Over een app die gevaccineerde mensen of mensen met een negatieve testuitslag toegang biedt aan bijvoorbeeld evenementen is de laatste tijd fel gedebatteerd. Zo’n ’toegangsbewijs’ of ’vaccinatiepaspoort’ speelt een belangrijke rol in de verkiezingscampagne, maar volgens Dijkhoff zijn de meeste partijen het er best over eens dat een negatieve test of een vaccin meer ruimte moet kunnen bieden.

11.35 ’Selfiehoekjes’

Bij meerdere vaccinatielocaties zijn speciale ’selfiehoekjes’ ingericht. Mensen kunnen daar voor of na hun vaccinatie een foto van zichzelf maken. Het gebeurde te vaak dat mensen een selfie maakten op het moment van vaccineren.

„We hebben al snel geconstateerd dat er een behoefte is om selfies te maken. Maar dat kan niet tijdens het zetten van de prik. We willen geen opstoppingen en we willen niet dat mensen ongewenst in beeld komen”, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten na een bericht van NU.nl.

10.58 ’Niet op de plank houden’

Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers waarschuwt in de Tweede Kamer om de coronamaatregelen niet te snel te versoepelen. Hij doet daarnaast een oproep om het priktempo te verhogen: „Hou vaccins niet op de plank.”

10.45 ’Stel operatie uit’

Coronapatiënten hebben een meer dan tweeënhalf keer zo groot risico op overlijden na een operatie, als deze plaatsvindt in de eerste zes weken nadat zij positief zijn getest. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek, waar ook zeventien Nederlandse ziekenhuizen hebben deelgenomen.

Operaties van patiënten die positief zijn getest zouden, indien mogelijk, minstens zeven weken moeten worden uitgesteld, aldus het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Al eerder was bekend dat een infectie met het coronavirus het overlijdensrisico bij operaties vergroot. Volgens de onderzoekers was er tot nu toe nog weinig bekend over hoe lang operaties uitgesteld zouden moeten worden.

09.55 Grensstreek Duitsland wijst naar ons

Inwoners van de aan Nederland grenzende Duitse gebieden hebben last van de ’import’ van het coronavirus door Nederlands en Belgisch bezoek. Het aantal coronabesmettingen stijgt in deze grensregio’s meer dan gemiddeld. De regionale besturen van de regio’s Aken, Viersen, Heinsberg, Kleef en Euskirchen vragen in een brandbrief minister-president Armin Laschet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen om zo snel mogelijk extra vaccins beschikbaar te stellen voor de grensregio’s.

Straatbeeld in Duitsland (Bremen) waar het aantal besmettingen veel lager is dan in Nederland. Ⓒ EPA

Het gaat hier om regio’s die grenzen aan België, Limburg en Gelderland. Maar langs de hele Nederlandse grens hebben Duitsers last van de invoer van het coronavirus, aldus de regionale bestuurders. Zij wijzen erop dat Duitsland de grenzen met Nederland open wil houden. Maar als gevolg van de duidelijk hogere infecties in Nederland en België ligt ook het aantal coronabesmettingen langs de hele Nederlandse grens in zowel Noordrijn-Westfalen als Nedersaksen hoger dan gemiddeld. „Door de import uit hoog belaste buitenlandse regio’s worden enkele Duitse grensregio’s zwaar getroffen”, aldus de bestuurders in hun brandbrief, waarin ze vragen om extra vaccins.

06.54 Voedselbank ziet toeloop groeien

Het aantal mensen dat bij de Voedselbank aanklopt is het afgelopen coronajaar flink gestegen. Eind vorig jaar maakten 37.311 huishoudens ( zo’n 93.000 mensen) op dat moment gebruik van de Voedselbank. Dat is een stijging van 7,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal kinderen (tot en met 17 jaar) dat voedselhulp kreeg, steeg zelfs met 9,3 procent tot 36.858.

Volgens de Voedselbank zijn in de jaarcijfers per regio grote verschillen te zien. De grootste stijging was bijvoorbeeld in Rotterdam en de regio Amsterdam. In totaal hebben de 172 voedselbanken vorig jaar 160.500 mensen bijgestaan. Het jaar daarvoor waren dat 151.000 mensen.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

Volgens de organisatie zijn er echter nog veel mensen die niet in staat zijn om voldoende eten te kopen, maar niet naar de Voedselbank gaan. Schaamte is daarvoor de voornaamste reden, aldus de Voedselbank, die daarom in december de campagne Niks om je voor te schamen is gestart. „Want als Covid-19 ons iets heeft laten zien, dan is het dat tegenslag iedereen treft. Van jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende tot bestaande ondernemers.”

06.52 Kamer voor het laatst in debat

De Tweede Kamer debatteert woensdag met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over de aanpak van het coronavirus. Het is het laatste coronadebat voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week. Vooraf worden de Kamerleden weer bijgepraat door RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Het kabinet kondigde maandag een paar kleine versoepelingen aan. Zo mogen kinderen binnenkort weer zwemlessen volgen en komt er wat meer ruimte voor met name grote winkels. Het aantal besmettingen ligt nog te hoog om meer maatregelen los te laten. Ook de omstreden avondklok wil het kabinet in stand houden.

06.30 Besmettingen Duitsland verdubbeld

Het aantal coronabesmettingen dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is meer dan verdubbeld ten opzichte van het aantal van dinsdagochtend. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde woensdagochtend maar liefst 9146 nieuwe vastgestelde gevallen.

Dinsdag waren dat er nog slechts 4252, een afname ten opzichte van maandag. Het is in Duitsland een vast patroon dat het aantal vastgestelde besmettingen in en vlak na het weekend lager ligt, om vervolgens te stijgen naarmate de week vordert. In totaal zijn er in Duitsland sinds het begin van de pandemie ruim 2,5 miljoen mensen positief getest op het coronavirus.