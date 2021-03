LIVE | Het loopt storm bij de Voedselbank

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

06.54 Voedselbank ziet toeloop groeien

Het aantal mensen dat bij de Voedselbank aanklopt is het afgelopen coronajaar flink gestegen. Eind vorig jaar maakten 37.311 huishoudens ( zo’n 93.000 mensen) op dat moment gebruik van de Voedselbank. Dat is een stijging van 7,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal kinderen (tot en met 17 jaar) dat voedselhulp kreeg, steeg zelfs met 9,3 procent tot 36.858.

Volgens de Voedselbank zijn in de jaarcijfers per regio grote verschillen te zien. De grootste stijging was bijvoorbeeld in Rotterdam en de regio Amsterdam. In totaal hebben de 172 voedselbanken vorig jaar 160.500 mensen bijgestaan. Het jaar daarvoor waren dat 151.000 mensen.

Volgens de organisatie zijn er echter nog veel mensen die niet in staat zijn om voldoende eten te kopen, maar niet naar de Voedselbank gaan. Schaamte is daarvoor de voornaamste reden, aldus de Voedselbank, die daarom in december de campagne Niks om je voor te schamen is gestart. „Want als Covid-19 ons iets heeft laten zien, dan is het dat tegenslag iedereen treft. Van jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende tot bestaande ondernemers.”

06.52 Kamer voor het laatst in debat

De Tweede Kamer debatteert woensdag met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over de aanpak van het coronavirus. Het is het laatste coronadebat voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week. Vooraf worden de Kamerleden weer bijgepraat door RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Het kabinet kondigde maandag een paar kleine versoepelingen aan. Zo mogen kinderen binnenkort weer zwemlessen volgen en komt er wat meer ruimte voor met name grote winkels. Het aantal besmettingen ligt nog te hoog om meer maatregelen los te laten. Ook de omstreden avondklok wil het kabinet in stand houden.

06.30 Besmettingen Duitsland verdubbeld

Het aantal coronabesmettingen dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is meer dan verdubbeld ten opzichte van het aantal van dinsdagochtend. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde woensdagochtend maar liefst 9146 nieuwe vastgestelde gevallen.

Dinsdag waren dat er nog slechts 4252, een afname ten opzichte van maandag. Het is in Duitsland een vast patroon dat het aantal vastgestelde besmettingen in en vlak na het weekend lager ligt, om vervolgens te stijgen naarmate de week vordert. In totaal zijn er in Duitsland sinds het begin van de pandemie ruim 2,5 miljoen mensen positief getest op het coronavirus.