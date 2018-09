'Sanoma en De Mol begraven strijdbijl'

De partijen clashten flink eind vorig jaar. John de Mol bood 373 miljoen euro voor de 67 procent van SBS die in handen is van Sanoma. Volgens De Mol investeren de Finnen te weinig in het bedrijf en dreigde een onwerkbare situatie te ontstaan. De Finnen wezen het bod van de hand.

Onduidelijk is nog hoe lang de Finse interimtopman, Hans Edin, aanblijft bij SBS. Hij volgde in maart vorig jaar Georgette Schlick op, die aan de kant werd gezet bij het bedrijf dat lange tijd met kwakkelende kijkcijfers kampte.