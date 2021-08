Nederlander (19) komt om het leven bij val van brug in Boedapest

De toerist zou van de Vrijheidsbrug, hier op archiefbeeld, zijn gevallen en daarna overleden. Ⓒ Attila Husejnow / SOPA Images/Sipa USA

BOEDAPEST - Een 19-jarige Nederlander is vrijdag in Boedapest om het leven gekomen toen hij in de Hongaarse hoofdstad van de Vrijheidsbrug is gevallen, een beroemde brug over de Donau. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht hierover van Hongaarse media.