'Stop negativiteit rond Alpe d'HuZes'

En weer komt het wielerevenement Alpe d'HuZes negatief in het nieuws. De organisatie heeft er na de storm van kritiek van afgelopen jaar voor gekozen niet twee dagen, maar slechts één dag de berg op de fietsen. Bovendien is het aantal deelnemers teruggeschroefd van 8000 naar 5000. Lezer L. Moddejongen uit Hardenberg is er helemaal klaar mee: "Het wordt tijd voor positieve berichten."