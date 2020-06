Burgemeester Leuven verbiedt protest: ’Nog steeds in gevarenzone corona’

Volgens de burgervader is een samenkomst met veel mensen in verband met het coronavirus „niet verantwoord”, maar staat het gemeentebestuur wel open „voor alternatieve manieren om op te komen tegen racisme en discriminatie zonder dat er sprake is van een fysieke samenscholing.”

De lokale politie zal volgens een woordvoerder de situatie maandagavond „nauw opvolgen.” Demonstranten worden opgeroepen zich om 17 uur te verzamelen op het Martelarenplein.

Bekijk ook: Aangifte tegen Akwasi om geweldsoproep tegen Zwarte Piet

Gevarenzone

„De strijd tegen racisme en discriminatie is belangrijk”, aldus burgemeester Ridouani, die zelf een islamitische achtergrond heeft en wiens ouders uit Marokko naar België kwamen. „Het is iets wat ons allemaal aangaat en waar we enkel verandering zullen kunnen realiseren als we er allemaal samen voor opkomen. We zitten echter nog steeds in de gevarenzone van corona. Het virus is niet weg en we moeten absoluut vermijden dat er een opflakkering komt die al onze inspanningen van de voorbije maanden tenietdoet.”