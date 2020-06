Toch onlusten in Leuven, ondanks verbod burgemeester

Enkele van de relschoppers zijn na de schermutselingen in de studentenstad aangehouden. Ze waren toch op de been en richtten vernielingen aan, ondanks het feit dat enkele aanwezigen de betogers vroegen om terug naar huis te gaan omdat er ook organisatorisch niets voorzien was ter voorkoming van rellen en verspreiding van het coronavirus, meldt Nieuwsblad.

Volgens de burgervader is een samenkomst met veel mensen in verband met het coronavirus „niet verantwoord”, maar staat het gemeentebestuur wel open „voor alternatieve manieren om op te komen tegen racisme en discriminatie zonder dat er sprake is van een fysieke samenscholing.”

De lokale politie kondigde van tevoren al aan de situatie nauw in de gaten te houden. Demonstranten worden opgeroepen zich om 17 uur te verzamelen op het Martelarenplein.

Bekijk ook: Aangifte tegen Akwasi om geweldsoproep tegen Zwarte Piet

Gevarenzone

„De strijd tegen racisme en discriminatie is belangrijk”, aldus burgemeester Ridouani, die zelf een islamitische achtergrond heeft en wiens ouders uit Marokko naar België kwamen. „Het is iets wat ons allemaal aangaat en waar we enkel verandering zullen kunnen realiseren als we er allemaal samen voor opkomen. We zitten echter nog steeds in de gevarenzone van corona. Het virus is niet weg en we moeten absoluut vermijden dat er een opflakkering komt die al onze inspanningen van de voorbije maanden tenietdoet.”

Tegen het eind van de middag gingen toch nog tientallen jongeren de straat op. Ze gooiden fietsen om en maakten oproer, zo is te zien op beelden gepubliceerd in Belgische media. Een forse politiemacht is op de been in de studentenstad.