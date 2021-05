OM na blunder in hoger beroep in zaak doodschieten Bas van Wijk

Een nieuwe behandeling van de strafzaak ligt voor de hand, omdat het OM met een hoger beroep in het gerechtshof een vormfout kan herstellen in de tenlastelegging. Hierin ontbrak de plaats en de tijd van het misdrijf onder de zwaarste verdenking, gekwalificeerde doodslag. Dat is een vorm van doodslag om een ander feit te verdoezelen of te vergemakkelijken, in deze zaak is dat de diefstal van een nep-Rolex van een vriend van het slachtoffer.

Door deze vormfout kon de rechtbank niet beoordelen of het inderdaad ging om gekwalificeerde doodslag. El Y. is daarom veroordeeld voor doodslag, waar aanzienlijk lagere straffen voor gelden. Advocaat Richard Korver reageerde geschokt op het vonnis van de rechtbank en zegt dat uitspraak niet is uit te leggen voor de nabestaanden. Hij had een hoger beroep al verwacht. „De uitspraak van de rechtbank leidt bij mijn cliënten tot een grote mate van onbegrip. Die krijgen het idee dat ze in een poppenkast terecht zijn gekomen en niet op een plek waar rechtvaardigheid plaatsvindt”, zei Korver dinsdag, eerder deze week.