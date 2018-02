Zeven knobbelzwanen die toebehoren aan koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk zijn mogelijk gestorven door het vogelgriepvirus. Volgens The Sun stierven de zwanen aan de H5N6-variant, die zeer besmettelijk is, maar ongevaarlijk voor mensen. De zwanen maakten deel uit van een groep in Windsor, waar een van de officiële residenties van de Britse koninklijke familie is gelegen.