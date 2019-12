Met deze telefoon schiet ook jij eindelijk de perfecte decemberfoto

Met de nieuwe HUAWEI nova 5T wordt mooie foto’s maken een eitje. Het grote scherm en de vrolijke kleuren maken ‘m bovendien een leuke gadget. De vijf geïntegreerde camera’s maken dit een telefoon die je écht niet wil missen tijdens de feestdagen. Rijkgedetailleerde, heldere beelden en video’s van prachtige kerstverlichting en oogverblindend vuurwerk tot adembenemende close-ups: iedereen kan nu een topfotograaf zijn.

In ’t donker

Vooral de nachtmodus van de telefoon is iets om even bij stil te staan. Met de HUAWEI nova 5T schiet je de mooiste plaatjes in het donker zonder daar zelf al te veel voor te hoeven doen. De telefoon licht de foto’s automatisch en op natuurlijke wijze op, corrigeert kleine bewegingen en zorgt ervoor dat de foto bijna nóg mooier is dan het echte werk.

Normaal gesproken is in het donker fotograferen nogal een opdracht. Gezichten zijn nauwelijks te herkennen en de verlichting Moet jij het voor nu nog eventjes doen met je oude toestel, dan zijn dit de tips en tricks die je nodig hebt om kans te maken op een goede foto.

1. Houd je camera stil

De perfecte foto krijg je niet door wild met je armen te zwaaien, zover waren we al. Maar je handen écht stilhouden, is nog knap lastig. Zeker als je buiten naar het vuurwerk staat te kijken, in je ene hand een glas champagne hebt en je andere hand half bevroren is. Probeer daarom ergens op te leunen, een muurtje of tafel als steun te gebruiken of je ellebogen tegen je lichaam te duwen. Zo heb je minder kans op bewegingen en meer kans op het perfecte plaatje. Schaf je de HUAWEI Nova 5T aan, dan hoef je je hier nooit meer druk over te maken. De slimme telefoon corrigeert kleine bewegingen automatisch en levert daardoor - ook als je een beetje beweegt - een scherpe foto.

2. Stop met zoomen!

Hartstikke handig natuurlijk, dat je een object dichterbij kunt halen door met je vingers over het scherm te vegen. Maar de kwaliteit wordt er over het algemeen niet beter op. Ga liever iets dichterbij staan. Zéker in het donker.

3. Tik op het centrale object op de foto

Door te tikken op het centrale object op de foto - bij een portret dus op iemands gezicht - wordt dat punt automatisch scherper en helderder. Klinkt heel simpel, maar toch wordt het vaak vergeten. Daar hebben ze bij HUAWEI rekening mee gehouden. De slimme nova 5T weet zelf wat het centrale object in jouw foto is en zorgt er automatisch voor dat dat scherper en helderder wordt.

4. Koud, kouder, koudst

Heel belangrijk – zelfs als je de HUAWEI nova 5T hebt aangeschaft – is om de instellingen van je camera op ‘koud’ te zetten voordat je gaat fotograferen in het donker. Zo blijven de kleuren natuurlijk, ook als de foto wordt opgelicht. Anders heeft je telefoon namelijk de neiging om te overcompenseren en zit je met oranje hoofden en rode vlekken.

5. Maak gebruik van je omgeving

Grote kans dat je geen spots in de buurt hebt, maar probeer gebruik te maken van het licht om je heen. Ga bijvoorbeeld in de buurt van een lantaarnpaal staan en zorg ervoor dat mensen met hun gezicht naar het licht toe staan. Op zich is dat natuurlijk geen probleem, maar zo haal je wel de spontaniteit uit de foto. Deze tip hoef je dan ook niet toe te passen als je de nova 5T in je bezit hebt. De HDR+ modus neemt neemt een aantal foto’s van hetzelfde shot en voegt de beste delen samen waardoor de kwaliteit en de scherpte van de uiteindelijke foto aanzienlijk verbetert.

