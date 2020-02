Eigen auto en bijna geen onderhoudskosten

Het Japanse automerk is in oktober 2019 door de Consumentenbond uitgeroepen tot meest betrouwbare automerk en om dat te vieren introduceert Toyota vijf jaar garantie (tot 200.000 kilometer) en vijf jaar gratis onderhoud (tot 75.000 kilometer). Zo rijd je de komende jaren compleet zorgeloos en blijft de auto in topconditie. Mocht er onverhoopt wel iets aan de hand zijn, dan is er voor de eigenaar nog altijd geen man overboord. De eerste vijf jaar is de zorg voor de auto in betrouwbare handen van de Toyota-dealer.

Dit geldt niet alleen voor personenwagens zoals de AYGO, Corolla of Yaris, maar ook voor de stoere bedrijfswagen PROACE. Voor iedereen die tot en met 31 maart een Toyota aanschaft, zijn er dus geen onverwachte kosten dankzij dit unieke aanbod van Toyota. Zowel de vijf jaar garantie als de vijf jaar gratis onderhoud zijn bovendien overdraagbaar. Wie zijn Toyota verkoopt, verblijdt de nieuwe koper automatisch met het restant van de garantie.

Onderzoek

De Consumentenbond onderzocht in oktober 150 automodellen en Toyota vormde met vier modellen de Top 4. De Toyota AYGO kreeg samen met de Verso-S een 9,6 als rapportcijfer en staat hiermee op de gedeelde eerste plaats. De Toyota C-HR staat op positie 3 met een 9,5 en de Toyota Yaris maakt dit rijtje compleet met een 9,4. Dankzij de vijf jaar garantie en het even lange gratis onderhoud kan de betrouwbaarheid nu dus naar een 10 worden opgeschaald.

