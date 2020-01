Dit is waarom je nú een cruise wil boeken

Stedentrip zonder stress

We zijn gek op stedentrips. Maar dat gesjouw met die koffers… Als je een cruise boekt, is dat verleden tijd. Wanneer het schip aanmeert, kun jij in je mooiste outfit door de stad flaneren en als je terugkomt, staat jouw koffer nog netjes op je kamer en reis je zonder tijd te verliezen door naar de volgende hotspot. Dat is nog eens slim gebruik maken van je tijd!

Nachtleven

Leuk hoor, zo’n ice bar in Amsterdam. Maar zou een ice bar op een cruiseschip niet nog veel toffer zijn? Precies dat moeten de mensen achter Norwegian Cruise Line (NCL) hebben gedacht toen zij om de tafel zaten. Als enige rederij ter wereld bouwden zij vervolgens een heuse ice bar op hun schepen. Maar dat is niet het enige. Ook in de 24-uurs Irish pub en op de heuse Glow Parties kun je je kostelijk vermaken. En als je tot aan het gaatje bent gegaan: geen zorgen. Je bent al thuis!

Ultiem relaxen

De ouders onder ons kennen het vast: als je met je kinderen op vakantie gaat, is de rust voor jou vaak ver te zoeken. Juist daarom kan een cruise uitkomst bieden. Boek je een reis bij NCL, dan zit in de prijs inbegrepen dat jij je kind(eren) kunt droppen bij de kidsclub. Terwijl die zich daar vermaken en tientallen nieuwe vriendjes maken, kun jij je laten masseren, eens lunchen zonder rondvliegende stukken voedsel of ongegeneerd luieren.

Alles in één

Als je ‘gewoon’ op vakantie gaat, komt er financieel vaak nog flink wat bij kijken. Met alleen een hotel ben je er nog niet. Eten en drinken, openbaar vervoer, een taxi’tje hier en een excursie’tje daar. De kosten lopen snel op en voor je het weet, geef je veel meer uit dan eigenlijk de bedoeling was. Met een cruise heb je daar geen last van. Je betaalt van tevoren voor het complete pakket, zodat je je onderweg nergens meer druk om hoeft te maken.

Júíst een familievakantie

De schepen van Norwegian Cruise Line zijn uitermate geschikt voor familievakanties. Waterparken, midget golf-courses, klimmuren en bioscopen: je kunt het zo gek niet bedenken, of je vindt het aan boord van een NCL-schip. De Norwegian Bliss en de Norwegian Joy hebben zelfs een kartbaan aan boord! Jouw kind hoeft zich - ongeacht de leeftijd - geen moment te vervelen.

Goddelijk eten

In tegenstelling tot veel andere rederijen, biest NCL flexible dining aan. Geen gezeur over tijdvakken en niet iedereen tegelijkertijd op hetzelfde stukje schip. Ideaal! NCL is overigens ook de enige rederij die entertainment tijdens het diner aanbiedt. Zo kunnen gasten van de Norwegian Epic en de Norwegian Breakaway tijdens het eten genieten van Cirque du Soleil-waardige circusacts en krijg je op de Norwegian Getaway een heuse goochelact voorgeschoteld.

Meer weten over Norwegian Cruise Line of eens op je gemakje door de bestemmingen cruisen? Neem dan een kijkje op de website.