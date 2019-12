Dit verkoopt de supermarkt het meest met kerst

Het is de topper bij het kerstontbijt, maar de feeststol is ook een graag geziene gast bij de brunch en op kerstavond, na de mis. Eeuwen geleden al werd het luxe krentenbrood gevuld met amandelspijs vooral rond kerst gebakken en gegeten - in Duitsland en later ook in Nederland. Het is een traditie geworden om het met de feestdagen op tafel te zetten. Niet zo vreemd dus dat deze zoete lekkernij de supermarkt uitvliegt in deze periode.

De top-3 van Albert Heijn wordt volgemaakt door de gourmet mini’s (2) en rollade (3). Gourmetten tijdens de feestdagen is sinds de jaren 70 een goed gebruik in veel gezinnen en de rollade is natuurlijk ook een typische kerstdis.

Niet verrassend

De top-3 is al jaren vrijwel onveranderd, laat Albert Heijn weten. Ook de rest van het lijstje met hardlopers is niet heel verrassend. Veel vlees zoals kalkoen, varkenshaas en biefstuk, vis en wild, maar ook haricot verts, aardappelgratin en stoofpeertjes. Als dessert eten we het liefst ijs en tiramisu. Stuk voor stuk klassiekers, al is de een wat nieuwer dan de ander; op het lijstje staan ook carpaccio en pavlova.

Voor ruim de helft (56%) van de Nederlanders draait het met kerst om tradities en klassieke gerechten, blijkt uit onderzoek van Albert Heijn, uitgevoerd door PanelWizard. Van de ondervraagden zegt 62 procent nooit uitgekeken te raken op klassieke kerstgerechten. Sterker nog, 51 procent hoopt dat ook dit jaar diezelfde traditionele kerstgerechten weer op het menu staan. Van de mensen die koken met kerst zegt 57 procent te kiezen voor traditionele recepten die de familie keer op keer met kerst op tafel zet.

De grootgrutter heeft mede op basis van de lijst met meest verkochte producten en het onderzoek de 21 favoriete kerstgerechten van Nederland samengesteld. Ook in het decembernummer van Allerhande vinden lezers dit keer de kerstfavorieten terug, zowel in de klassieke uitvoering als met een twist, ofwel: net iets anders dan anders.

Last-minute inkopen

Of je het nu ter plekke in de winkel doet of via de app van Albert Heijn; je kunt een compleet persoonlijk kerstmenu samenstellen op basis van de populairste kerstgerechten van Nederland. Het is allemaal voor je bedacht en toch heb je alle keuzevrijheid. Dat betekent dat je alles zelf kunt maken, alles kant-en-klaar kunt kopen, maar ook een combinatie tussen die twee kan maken. Koop bijvoorbeeld een kant-en-klaar hoofdgerecht en maak het voor- en nagerecht helemaal zelf op basis van een van de heerlijke recepten.

Heb je je online of in de winkel laten inspireren en is je kerstmenu van A tot Z samengesteld? Je kunt via de app je persoonlijke menukaart uitprinten, maar ook vast delen met familie en vrienden. Haal de belangrijke boodschappen vast in huis en - als je laat bezorgen of ophaalt - plan op tijd je bezorg/ophaalmoment in. Een fijn idee: je kunt ook op het allerlaatste moment nog naar de supermarkt gaan, wanneer je niet eerder tijd hebt om de boodschappen te doen of het toetje onverhoopt mislukt. Veel Albert Heijn-winkels zijn geopend tijdens de kerstdagen.

Benieuwd naar de favoriete kerstgerechten van Nederland? Je vindt ze hier.