Kinderen van de rekening

Terug naar nul. Dat is het streven van de alliantie Down to Zero, waarin Terre des Hommes samenwerkt met Plan International Nederland, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl, ICCO Cooperation en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, om de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in tien landen in Azië en Latijns-Amerika uit te bannen in 2020. In India is het ’t ergst: 1,2 miljoen van de slachtoffers leven daar.

Charlot Spoorenberg bezocht namens Free a Girl een van de projecten in India waar kinderen van prostituees basisonderwijs kunnen krijgen. “Je kunt erover lezen, maar je voelt pas echt hoe rauw en verdrietig het is als je er middenin staat. Vieze straatjes, een enorme stank en moeders in afwerkkamertjes met kinderen op schoot. Die kinderen gaan niet naar school - daar ziet hun omgeving vaak het nut niet van in - dus dit is hun speelgebied.”

KLAP IN HET GEZICHT

Spelen op de plek waar hun moeders geld verdienen door in afwerkkamertjes - op bamboepalen en met wanden en plafonds van golfplaten - mannen te ontvangen. Het is de normaalste zaak van de wereld in de rosse buurt van Dhulian, een gemeentestad in het district Murshidabad. Bij de ingang van de wijk, waar een versleten sari als gordijn fungeert, staan groepjes jongens en mannen, waarvan een groot deel naar alle waarschijnlijkheid in de bende zit die de buurt leidt. Het is er bijna vanzelfsprekend dat meisjes prostituee worden, net als hun moeder en oma. Niet als ze meerderjarig zijn, maar vaak al veel eerder, omdat de families zo arm zijn en ieder kind dat geld verdient het leven iets makkelijker maakt.

“Zelfs als je er van tevoren over hebt gehoord, voelt het als je daar rondloopt als een klap in het gezicht. Het lijkt zo hopeloos,” zegt Charlot. Maar dat is het niet, benadrukt ze. “We kunnen door middel van projecten een sprankje hoop brengen en beweging krijgen in de cultuur en het systeem. In het opvangcentrum krijgen kinderen van prostituees les, eten, drinken en een veilige omgeving. Fulltime onderwijzeres Anjira realiseert zich dat de moeders hun kinderen alleen brengen omdat zij een vrouw is; mannen worden niet vertrouwd. Ze leert de kinderen, in de leeftijd van drie tot vijftien jaar, het alfabet, lezen, liedjes, dansen en vooral even kind zijn.”

Een ’afwerkkamertje’.

SIGNALERENDE FUNCTIE

Juf Anjira heeft ook een signalerende functie, legt Charlot uit. “Als zij hoort dat er een minderjarig meisje aan het werk wordt gezet in de rosse buurt, trekt ze aan de bel. We hopen daarmee de cirkel te kunnen doorbreken. Nu gaat het van generatie op generatie; vaak zijn oma’s, dochters en kleindochters allen prostituee. In een stad als Calcutta zijn we al veel verder, daar willen prostituees echt niet dat hun kinderen hetzelfde gaan doen als zij. De moeders in Dhulian willen natuurlijk ook het beste voor hun kinderen, maar moeten eerst nog zien dat er een betere toekomst voor die kinderen mogelijk is.”

De vrouwen lachten schamper toen ze hoorden over het project, weet Charlot. “Maar omdat de kinderen ook eten en drinken krijgen en een aantal moeders en oma’s inzag dat de vieze straatjes ook niet ideaal zijn voor hun (klein)kind, brachten ze ze toch. Intussen wordt het centrum goed bezocht. Ook de lokale politie en overheid zien in dat er iets moet gebeuren.”

GEVOEL VAN OPLUCHTING

De officiële instanties worden dus meteen ingeschakeld als er melding wordt gemaakt van een kind in de prostitutie en gaan dan op onderzoek uit. Als ze een meisje vinden dat seksueel wordt uitgebuit, wordt ze naar een opvanghuis gebracht. “Verdrietig voor de moeder, maar toch overheerst bij uithuisplaatsing vaak een gevoel van opluchting,” zegt Charlot. “Hun dochter krijgt in een opvanghuis wél dagelijks te eten, drinken en onderwijs. En dat is toch de sleutel naar een kansrijke toekomst. Mooi om te zien dat deze projecten een sprankje hoop brengen én zorgen voor beweging.”

De rosse buurt waar de kans groot is dat meisjes in de prostitutie belanden, omdat hun moeder en oma het net zo verging.

TERUG NAAR NUL

Down to Zero heeft een vijfjarig programma (2016-2020) opgesteld. De alliantie stelt kinderen en jongeren in staat zelf voor hun rechten op te komen, helpt gemeenschappen hun kinderen beter te beschermen tegen commerciële seksuele uitbuiting en verbetert en implementeert relevant beleid en wet- en regelgeving in tien landen in Azië en Latijns-Amerika. Ook werkt de alliantie samen met het bedrijfsleven, zoals de toeristische sector.

