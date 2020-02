Gezellig met het hele gezin in de spaarstand

Als je je stoort aan al het verspillen van water en apparaten die niet uit worden gezet, maar je strenge woorden belanden iedere dag in een soort niemandsland, dan is er nu goed nieuws.

Er is een zelftest ontwikkeld waarmee je heel simpel en op leuke wijze samen met je pubers en partner kunt zien hoeveel energie jullie eigenlijk verbruiken en waaraan precies.

Zien is geloven. En dat is exact wat er gebeurt als je de test doet. Voor ieder gezinslid zal het een eyeopener zijn.

De verwarmingsdiscussie

Een discussie over hoe hoog de verwarming gezet moet worden, is vrijwel dagelijkse kost in een gezin. Waarom zou je die thermostaat een tikkie lager zetten? Nou, dat is namelijk beter voor het milieu. Wat het precies uitmaakt, dat kun je allemaal exact bekijken. Hetzelfde geldt voor onder meer een wasje minder draaien, eens dat stukje vlees, vis of kaas laten staan en korter douchen.

Als je je altijd afvraagt of het nou effect heeft als je wat beter oplet op verspilling, krijg je nu het bewijs geleverd. En de resultaten zullen eenieder verbazen. Het scheelt bijvoorbeeld wel degelijk heel veel CO2-uitstoot als je minder kleren koopt. Voor het fabriceren en vervoeren van kleding wordt nu eenmaal veel energie gebruikt.

Doel bereiken

Je kunt met je gezin afspraken maken in het zogeheten persoonlijke klimaatakkoord. Wat kunnen jullie doen om heel simpel een belangrijke bijdrage aan het milieu te hebben? En wat gaat voor jullie echt te ver? Zijn de afspraken eenmaal vastgelegd en de doelen gesteld, dan is het een leuke uitdaging voor het hele gezin om die ook daadwerkelijk te behalen.

Omdat inmiddels duizenden mensen het klimaatakkoord hebben ingevuld, kun je zien hoeveel er met z’n allen nu al is bereikt aan besparing.

Natuurlijk is het de bedoeling van de makers van de zelftest - energiemaatschappij ENGIE en Milieu Centraal - dat mensen zich bewuster worden van hun energieverbruik en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot.

Maar stiekem is het voor je gezin natuurlijk ook wel lekker dat de maandelijkse energienota straks een stukje lager is.