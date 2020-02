Met de Samsung Galaxy S20 kun je de maan verkennen

Na weken van geruchten rondom de nieuwste flagship toestellen van Samsung, is er dan eindelijk duidelijkheid: de opvolger van de Galaxy S10 wordt niet de S11, maar de S20 en kent drie varianten – de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra.

De grootste verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger: de gigantische sprong voorwaarts in resolutie en zoom voor smartphone fotografie.

Helemaal als een verrassing komt de nieuwe naamstelling niet. Voorafgaand aan de officiële presentatie (maandagavond tijdens het eigen Unpacked Event, dat in San Francisco plaatsvond) gonsde deze nieuwe naam al langer rond in telecom-land. Volgens ingewijden zou Samsung met een frisse start willen beginnen aan een nieuwe generatie telefoons.

Dat we zojuist zijn overgegaan van de jaren 10 naar de jaren 20, waardoor ‘S20’ gewoon beter bekt dan ‘S11’, is daarbij slechts één verklaring. Een andere is dat de S20-serie is uitgerust met zóveel nieuwe features en updates, dat je ‘m eigenlijk moet zien als een ‘verdubbelde’ versie van de S10. Meer dan de zoveelste opvolger dus.

Speculaties juist

Wat die USP’s (unique selling points) dan zijn? Ook daar braken techies wereldwijd zich tot gisteren lange tijd het hoofd over. Velen vermoedden dat de nieuwe toestellen zouden worden uitgerust met een nog krachtigere accu, snellere oplaadtechniek, betere ultra-wide camera en een groter beeldscherm met 120Hz display optie, dat zorgt voor zowel een optimale game- als kijkervaring.

Daarbij ondersteunen de toestellen ook 5G. Wat de Galaxy S20 de eerste smartphone met deze mogelijkheid in Nederland zou maken. 5G is de nieuwe generatie mobiel internet. Onder meer KPN werkt er hard aan om dit netwerk nog dit jaar up & running te krijgen.

Sinds maandagavond weten we dan eindelijk hoe terecht al deze speculaties waren. En het moet gezegd: bovengenoemde believers zaten niet ver van de waarheid. Voor hen moet het lanceringsevenement van de Galaxy S20-serie dan ook grotendeels een bevestigingsronde van eerdere geruchten zijn geweest.

Want inderdaad, zelfs het nieuwste ‘budget’ instapmodel scoort op alle vlakken beter dan zijn meest recente voorganger, de Galaxy S10: langere batterijduur, scherper beeld en voorzien van een camera die het nemen van (groeps)selfies kinderspel maakt, omdat de camera het beeld aanpast afhankelijk van de hoeveelheid mensen in het frame.

Zelfs wat de eerder voorspelde introductie van de Galaxy Buds+ (ofwel: een doorontwikkelde versie van de in 2019 gelanceerde, draadloze APG-oortjes), hadden de Samsung-fans het bij het rechte eind. Een vrij kostbaar hebbeding dat klanten die een Galaxy S20 Plus of S20 Ultra pre-ordenen tot en met 8 maart als welkomstcadeau krijgen.

De prijzen

Dan de aanschafprijzen. Die zijn, zoals verwacht aanzienlijk, maar vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld de iPhone 11-serie. Voor 792 euro haal je bij KPN de Galaxy S20 5G, met 8 GB-werkgeheugen en 128 GB-opslaggeheugen, in huis. Bij de upgrade naar de Galaxy S20 Plus 5G, krijg je bij KPN een upgrade naar 12 GB-werkgeheugen. Al past daar dan wel een prijsverhoging naar 888 euro bij.

Consumenten die er alles uit willen halen, kunnen aan de slag met de S20 Ultra 5G. Deze telefoon is het grootst (lees: voorzien van een 6,9-inch scherm), heeft de meeste cameralenzen met het grootste bereik en bevat de grootste accu. Kosten: een slordige 1.128 euro. Maar in ruil daarvoor ben je dan wel verzekerd van Samsungs absolute topmodel.

Eerdere uitgelekte berichten over een camera met de ultra hoge resolutie van 108 megapixel hadden dan ook vooral betrekking op dit toestel. Bovendien is het de S20 Ultra die de zogenoemde ‘periscoop-camera’ heeft. Deze heeft een resolutie van 48 megapixels, waardoor je een zoomfactor van 100 kunt halen. Daarbij is de S20 Ultra uitgerust met een 40 MP frontcamera, waar de S20 en S20 Plus een bescheidener 10 MP frontcam meekregen.

Kraters

Mocht je de behoefte hebben om de kraters van de maan van dichtbij te verkennen, of de tijd van kerktoren willen aflezen die honderden meters verderop staat, dan is de S20 Ultra dus jouw go-to-phone. Hoewel de S20 en S20 Plus voor de meeste mensen verreweg de zinvolste aankoop zal zijn; beide toestellen die op alle vlakken weer een beetje beter presteren dan de Galaxy S10-serie.

De voornaamste verbetering ten opzichte van eerdere modellen zijn de grotere accu, betere camera en de eerder genoemde mogelijkheid om een refresh rate van 120Hz te gebruiken op een full HD resolutie. Ook zijn de S20-modellen voorzien van een verbeterde, nog veiligere vingerafdruksensor in het display.

Interesse in een van de nieuwe S20-modellen die officieel op 13 maart op de Nederlandse markt verschijnen? Wacht dan niet te lang. Je kunt ze nu al bestellen! Levertijden lopen naar verwachting snel op en verschillen sterk per shop. KPN komt de liefhebber daarom tegemoet met een ‘als eerste besteld, als eerste in huis’-deal. Gratis bezorgd, met 14 dagen bedenktijd én gratis retourservice.