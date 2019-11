Voor ondernemers nadert belangrijke datum

Op 20 november is het deadlineday voor ondernemers met een omzet die niet hoger is dan 20.000 euro. Zij dienen zich voor die dag aangemeld te hebben voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) van de Belastingdienst. Althans, degenen die vanaf 1 januari 2020 aanspraak willen maken op vrijstelling van btw-aangifte en nu nog niet daarvan zijn vrijgesteld.

De nieuwe KOR behelst de regeling dat kleine ondernemers geen btw hoeven door te berekenen aan hun klanten. Op hun beurt krijgen ze ook geen btw terug. Bovendien hoeven ze niet ieder kwartaal bij de Belastingdienst aangifte te doen.

De nieuwe KOR vervangt de huidige regeling in zijn geheel. Waar ondernemers nu nog achteraf aanspraak kunnen maken op de KOR, geldt in de nieuwe situatie de regel dat je je vooraf aan moet melden. Een ondernemer die dat doet neemt gelijk voor minimaal drie jaar deel aan de regeling, tenzij de jaaromzet hoger uitvalt dan 20.000 euro. Tussentijds zelf de regeling stopzetten is niet mogelijk.

Belangrijke tip voor ondernemers die willen deelnemen aan de nieuwe KOR: wacht niet te lang!

Aanmelden moet namelijk via een formulier dat uitgeprint en per post opgestuurd dient te worden naar de Belastingdienst. Dus houd wel rekening met de tijd die de postbezorging kost. Voor de twijfelaars heeft de Belastingdienst enkele voorbeelden op een rijtje gezet van hoe de regeling in de praktijk werkt voor verschillende beroepsgroepen en in verschillende situaties. Ook is er een handig online hulpmiddel om erachter te komen of je deel kunt nemen aan de nieuwe KOR.

Voordelen

De nieuwe KOR, die ook voor rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s geldt, biedt enkele voordelen. Zo kun je tijd (en tijd is geld) besparen door geen btw-aangifte te doen. Maar ook je concurrentiepositie kan verbeteren, omdat je je product zonder btw met een lagere prijs in de markt kan zetten. Dit laatste is voornamelijk interessant voor ondernemers met particuliere klanten. Zakelijke klanten trekken immers zelf de kosten van btw weer af bij de Belastingdienst.

Nadelen

Maar wat zouden voordelen zijn zonder nadelen? Niet iedere ondernemer staat te springen om zich aan te melden voor de nieuwe KOR. Ondernemers bijvoorbeeld met voornamelijk zakelijke klanten kunnen hun afnemers geen voordeel bieden, maar kunnen ook de btw van hun inkopen niet aftrekken bij de Belastingdienst. Dus heb je hoge inkoopkosten en voornamelijk zakelijke klanten, dan is de nieuwe KOR wellicht niet zo interessant voor je.

Even op een rijtje

De nieuwe KOR regeling gaat in 2020 in, maar degenen die er dat jaar vanaf 1 januari direct gebruik van willen maken, dienen dit wel vóór 20 november dit jaar te hebben aangegeven. De ondernemers die uit de huidige regeling korting op de btw krijgen moeten zichzelf actief aanmelden. Ondernemers die op dit moment ontheffing hebben voor het doen van btw-aangifte hoeven zich niet aan te melden. De ondernemers die in aanmerking komen voor de KOR en er gebruik van gaan maken, worden voor minimaal drie jaar vrijgesteld van btw-aangifte als hun omzet in een kalanderjaar niet hoger uitvalt dan 20.000 euro. Ze hoeven dus geen btw door te berekenen aan hun klanten.

Wie interesse heeft in de nieuwe KOR kan alle informatie vinden op de site van de Belastingdienst.

