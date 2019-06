Dubbel profijt van beleggen in zorgwoningen

Zowel senioren als mensen met een beperking zijn het gelukkigst als ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Volwaardig deelnemen aan de maatschappij is eveneens een belangrijk criterium, ook al is er een aanvullende zorgvraag. Daarom groeit de vraag naar levensloopbestendige woningen en woonoplossingen met een zorgcomponent.

Met de bevolkingsgroei en een gemiddeld steeds hogere leeftijd van de bevolking neemt deze vraag alleen maar verder toe.

Met een belegging in het S5 Vitae Fonds snijdt het mes aan twee kanten. Het fonds voorziet in de vraag naar duurzame zorgwoningen. En met een belegging in het S5 Vitae Fonds maakt de belegger een verwacht gemiddeld direct rendement van 6,2*% per jaar (na aflossing), dat per kwartaal wordt uitgekeerd.

Het fonds belegt al in objecten in Zwolle, Gorinchem en Dordrecht. In Zwolle betreft het een complex met 67 zelfstandige woonappartementen in de wijk Stadshagen, gericht op begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. In het oude centrum van Gorinchem wordt belegd in een complex met 29 zelfstandige zorgappartementen, terwijl in Dordrecht 44 zorgwoningen zijn ontwikkeld. De laatste twee locaties voorzien in huisvesting voor mensen met een niet-aangeboren hersenaandoening.

Nieuwe investering in onze samenleving

Nu is er een derde emissie waarmee zorgcomplexen in Rotterdam en Almere Haven worden aangeschaft, respectievelijk met een 15-jarige en een 20-jarige huurovereenkomst. Beide complexen betreffen zorgwoningen voor senioren.

Omdat deelname aan de samenleving belangrijk is voor de bewoners, investeert het S5 Vitae Fonds in locaties met korte afstanden tot voorzieningen en faciliteiten en betrokken bij sociale aspecten van de wijk. Dit is heel belangrijk. Bewoners en hun families kunnen onderdeel blijven uitmaken van de samenleving. De locatie in Rotterdam is gelegen in de Boomgaardstraat en komt uit op de Witte de Withstraat, een levendige buurt in Rotterdam. Het complex in Almere Haven is op een steenworpafstand van het gezellige havengebied met tal van voorzieningen. Hiermee is de kans op leegstand, een risico dat beleggen in onroerend goed met zich meebrengt, voor deze zorgwoningen logischerwijs niet groot.

Dat de vraag naar zorgwoningen toeneemt, is niet iets van de laatste tijd. Het is een trend die al enige tijd gaande is. Ouderen willen langer zelfstandig blijven wonen, maar wel van alle gemakken zijn voorzien. Hierdoor ontstaan steeds meer zorgcomplexen met extra faciliteiten.

Toename aantal 80-plussers zorgt voor groeiende markt van zorgvastgoed

De prognoses zijn overduidelijk: deze trend gaat doorzetten. Verwacht wordt dat het aantal 65-plussers in ons land van ongeveer 3 miljoen zal toenemen naar 4,2 miljoen in 2030. Het aantal 80-plussers zal van 730.000 groeien naar 1,2 miljoen. Maar ook het aantal mensen met dementie zal naar verwachting fors toenemen van 270.000 naar 430.000.

De Nederlandse markt voor beleggingen in zorgvastgoed groeit dan ook. Mede gedreven door de lage rentestand en de goede perspectieven is al een aantal jaren sprake van een groeiende toestroom van investeringskapitaal. De transacties in deze markt zijn gestegen tot een recordhoogte van 964 miljoen euro in 2018. Naar verwachting zal dit bedrag in 2019 worden overtroffen.

In eerste instantie zijn institutionele beleggers ingestapt, maar nu is beleggen in zorgwoningen ook mogelijk voor particuliere beleggers. Het S5 Vitae Fonds is het enige groeifonds in zorgwoningen voor particuliere beleggers in Nederland.

