Magnifiek onder de maretak

Zwart en wit

Met zwart en wit zit je volgens Patrick altijd goed. Zeker wanneer je het combineert met wat elegante accessoires. “Kies als basis voor een diepzwarte pantalon met een wijd uitlopende pijp. De broek is supervrouwelijk en met een hak eronder lijken uw benen ellenlang. Door te variëren met verschillende blouses, kun je de look zo divers maken als je zelf wilt. Kies bijvoorbeeld voor een matte of glanzende witte blouse, een bijzondere plissékraag of speciale manchetten.”

Gouden glitter

Patrick: “Het meest feestelijke statement maak je in een gouden power suit. Een mooi getailleerde blazer met pantalon met wijd uitlopende pijpen staat prachtig in combinatie met een fluwelen top of een zwarte blouse. Wil je iets minder glitters, dan kun je de blazer combineren met een coltruitje en skinny jeans. Een gouden pantalon met een witte blouse en een oversized vest is eveneens een goede optie. Subtiele glitters vind je daarnaast terug in een lange jurk van semi-transparante stof met een brede tailleriem en extra hoge manchetten, voorzien van een lange rij knopen.”

Kleurrijk feestje

Pak je het iets gewaagder aan en durf je te kiezen voor kleur? In dat geval raadt Patrick als basis een blouse in glanzend satijn aan – bijvoorbeeld een lang roze model. Roze in combinatie met bordeauxrood zorgt volgens de stylist voor een super chique uitstraling. Patrick: “Bordeaux is sowieso een goede keuze, want het geeft een extra luxueus gevoel aan fluweel, voile en satijn. De bordeaux jurk in laagjes-voile met geplisseerde details, semi-transparante mouwen en gestoffeerde knoopjes is dan ook de absolute masterpiece van de Expresso party collection.”

