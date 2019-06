KLM wil luchtvaart schoner maken

KLM Royal Dutch Airlines zet daarom een opmerkelijke stap. De luchtvaartmaatschappij roept alle concurrenten op om samen te werken aan een duurzamere toekomst voor de luchtvaart. De luchtvaartmaatschappij gaat daarin zelfs zo ver dat zij de concurrentie een kijkje in eigen keuken gunt.

Onder de naam Fly Responsibly legt KLM zichzelf de verplichting op om maximale vooruitgang te boeken in het schoner maken van de luchtvaart. In een open brief, gepubliceerd in verschillende internationale kranten op 29 juni 2019, nodigt KLM alle betrokkenen partijen – inclusief andere luchtvaartmaatschappijen en luchtreizigers – uit om actie te ondernemen. Een online video en speciaal platform ondersteunen dit initiatief. KLM gaat zelfs haar kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid, zoals inzichten over de optimale vlucht en het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof, delen met alle airlines.

Ook worden paneldiscussies en andere evenementen georganiseerd om alle mogelijke opties te verkennen die de luchtvaart duurzamer zouden kunnen maken. Tenslotte wordt ook aan reizigers gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen en na te denken voordat zij een vliegreis boeken. Zo kan bijvoorbeeld de trein een goed alternatief zijn voor een reis over kortere afstand.

KLM boekte de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang met verduurzaming en staat al 14 jaar aan de top van de Dow Jones Sustainability Index, een ranglijst van best presterende bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

Maar er is gezamenlijke inspanning nodig om nóg meer vooruitgang te boeken en impact te hebben. En daarin mag concurrentie op geen enkele manier belemmerend werken, zo vindt KLM.

Dat is de reden dat de luchtvaartmaatschappij aan de bel trekt en concurrerende maatschappijen erbij betrekt. Tips worden gedeeld op de speciale Responsibly-website: klm.com/flyresponsibly. Op dit platform wordt ook hulp geboden om concreet tot actie te kunnen overgaan.

De luchtvaartmaatschappij zet op deze manier alles op alles om haar kennis en kunde op het gebied van duurzaamheid te delen. Het bedrijf biedt zelfs zijn CO2-compensatieprogramma ‘CO2ZERO’ gratis aan concurrerende luchtvaartmaatschappijen aan. En het nodigt andere organisaties uit om dit voorbeeld te volgen en hun inzichten te delen met de hele luchtvaartindustrie.

Inzetten op duurzame brandstof

KLM investeert in de eerste Europese fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof en roept alle concurrenten op om ook in te zetten op duurzame brandstof.

Volgens KLM is dat namelijk de sleutel tot het verduurzamen van de luchtvaartindustrie op korte termijn. Daarom vraagt het bedrijf ook aan organisaties binnen en buiten de luchtvaart om partner te worden in het ‘corporate biofuel programme’ voor duurzame vliegtuigbrandstof, om zo de productie en het gebruik ervan op te schalen en toegankelijker te maken. Daarbij realiseert KLM zich dat het niet overal een antwoord op heeft en niet in staat is om elk probleem zo snel mogelijk op te lossen. De krachten bundelen levert de snelste resultaten op. Vandaar dat de concurrentie wordt aangespoord om samen op te trekken naar een duurzame toekomst.

Wie meer wil weten over het duurzamer maken van de luchtvaart, kan terecht op klm.com/flyresponsibly.