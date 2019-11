Gelijkvloers wonen in huis met trappen

Saskia in ’t Veld (53)

‘WAT NOU ALS MAM VAN DE TRAP VALT…’

“Toegegeven, ons ouderlijk huis is prachtig en ligt in een schitterende buurt. Een mooie tuin, familie en vrienden op steenworp afstand. Wat wil je nog meer? En dus begrijp ik heel goed dat mijn ouders daar wilden blijven wonen. Maar je merkt gewoon ineens dat het allemaal moeizamer gaat. Ik maakte me daar zorgen om en kon er soms echt wakker van liggen. Wat nou als mam van de trap valt, dacht ik dan. Mijn ouders zien er nog supergoed uit, al zeg ik het zelf. Mijn moeder is echt zo’n type dat het liefst iedere dag op de tennisbaan zou staan. Maar het gaat gewoon niet meer. Mijn vader wordt ook wel wat stijfjes, maar bij mijn moeder is het echt de artrose die haar dwarszit. Ze is zo ijdel dat ze er niet snel iets van zegt, maar ik ben natuurlijk niet gek. Ik ken mijn moeder. Van een vriendin hoorde ik dat haar ouders heel enthousiast zijn over hun traplift. In eerste instantie wilde mijn moeder er niets over horen. Zo oud was ze toch nog niet, dat soort teksten kreeg ik te horen. Maar het heeft helemaal niets met leeftijd te maken. Als traplopen pijn doet of moeizaam gaat, moet je daar gewoon iets aan doen. Al ben je 20! Uiteindelijk hebben mijn vader en moeder zelf de beslissing genomen om eens met een adviseur te gaan praten. Door dat gesprek zijn ze er heel anders tegenaan gaan kijken en uiteindelijk waren ze zover dat ze niet konden wachten totdat ze een traplift hadden! Echt, vooral mijn moeder is helemaal opgeleefd. Alsof er een last van haar schouders is gevallen. En ik kan weer beter slapen.”

Marjan Hoogervorst (68)

‘IK VIND HET ECHT EEN FEESTJE’

“Mijn reuma wordt langzaamaan een steeds groter probleem. In het begin wilde ik niemand ermee lastigvallen. Al dat geklaag, zo’n oud mens wil ik niet zijn. Maar ik merk dat ik me steeds minder makkelijk kan voortbewegen en de trap oplopen werd pijnlijk. Mijn wasmachine staat op zolder en de slaap- en badkamer zitten op de eerste verdieping. Ik moet dus nogal vaak de trap op. Ik vertelde mijn kinderen en arts over de pijn. De oplossing waar zij mee kwamen was verhuizen naar gelijksvloers. Maar dat wilde ik helemaal niet! Ik vind het een heerlijke buurt waar ik woon en verhuizen zag ik helemaal niet zitten. Nee, ook niet naar een verpleeghuis! Waarom zou ik? Ik voel me verder prima. Alleen die rotgewrichten. Die moet ik gewoon zien te ontlasten. Uiteindelijk las ik zelf iets over een traplift. Dat leek mij ideaal. Ik heb er met mijn kinderen over gesproken en zij zagen het ook wel zitten. Ik heb contact opgenomen met Handicare en die waren zo ontzettend vriendelijk. Er kwam iemand bij me thuis om de boel op te meten en die meneer hield me op de hoogte van wat er allemaal ging gebeuren. Hij belde me om te zeggen hoe ver ze waren. Heel leuk vond ik dat! Na tien dagen had ik de traplift! Nou joh, het is geweldig Ik vind het echt een feestje. Dit had ik jaren geleden moeten doen. Al die pijn was dus helemaal niet nodig. En wat nou, verhuizen naar een gelijkvloerse woning? Op deze manier heb ik ook een gelijkvloerse woning.”

Annie van den Brink (86)

‘IK GA WEL ACHT KEER OP EN NEER’

“Man, ik ben echt een oud wijf, op z’n Amsterdams gezegd. Geestelijk mankeer ik niks, maar mijn knieën zijn nogal krakkemikkige dingetjes. Dus die trap hè…Op een gegeven moment ging ik met een tas vol spullen naar boven of beneden om maar zo min mogelijk per dag de trap op en af te moeten. Ik heb nog overwogen om mijn huis te verkopen. Maar eigenlijk wilde ik helemaal niet weg. En de buren wilden ook niet dat ik ging. Veel te gezellig vinden ze het met mij. Nu heb ik een traplift genomen en ik vind het geweldig. Ik heb er echt lol in. Soms ga ik gewoon naar boven alleen maar om mijn leesbril even te pakken. Ik denk dat ik per dag nu wel acht keer op en neer ga.”

Jan Martens (72)

‘BINNEN EEN WEEK WAS HET AL GEREGELD’

“Dat het traplopen steeds meer moeite ging kosten, was wel iets dat ik maar moeilijk kon accepteren. Ik ben nog vrij fit verder en heb altijd veel gesport. Toegeven dat die treden me toch wat zwaar vielen, voelde als een nederlaag. Van een kennis hoorde ik dat hij een traplift had genomen. Gewoon, een leuke vlotte vent. Hij? Maar ja, hij had geen zin meer om doodmoe bovenaan de trap te staan met pijn in z’n knieën, vertelde hij. Voor mij gold eigenlijk exact hetzelfde. Ik kon natuurlijk ook gaan verhuizen. Naar een huis zonder trap, zei die kennis. Maar dat laatste was voor mij geen optie. Ik weet dat mijn vrouw enorm verknocht is aan dit huis en de buurt en ikzelf eerlijk gezegd ook. De kinderen zijn hier geboren en als ik eraan dacht dat ik dit huis zou moeten verkopen, sprongen de tranen in mijn ogen. Dus het werd toch een traplift. Na een gesprek met een adviseur, was ik uiteindelijk zo enthousiast geworden, dat ik ‘m meteen wilde hebben ook. Dat ging natuurlijk niet, maar binnen een week was het al geregeld! Het geeft mij een heel prettig gevoel dat ik zonder pijntjes en minder benauwd bovenaan de trap sta. Je kunt het wel ontkennen, maar je wordt nu eenmaal toch ouder. Ik ben nog iedere dag blij dat die kennis mij vertelde over zijn traplift.

