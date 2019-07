‘Vrouwen kunnen financieel meer uit het leven halen’

“Vrouwen zijn in de regel vrij goed in financiën, omdat ze zich goed laten informeren. Het zou een goede zaak zijn als meer vrouwen dat in daden omzetten.”

Judith Sanders is beleggingsstrateeg bij ABN AMRO en heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor meer vrouwelijke beleggers. Sanders is mede-auteur van het boek ‘Zal ík het anders doen?’, dat op een luchtige wijze beschrijft dat vrouwen eigenlijk betere beleggers zijn dan mannen.

“Een vrouw die nu tussen de 30 en 50 jaar is, wordt gemiddeld 3 tot 5 jaar ouder dan een man. Vrouwen hebben dus meer geld nodig, terwijl ze nog steeds minder verdienen. Slim omgaan met financiële buffers is dan ook belangrijk voor vrouwen. En ze zijn er goed in! Er valt met beleggen en door hun langere levensduur voor vrouwen dus letterlijk en figuurlijk meer uit het leven te halen.”

Hardst getroffen

En daarom roept Sanders, die in 1994 begon als vermogensbeheerder, al jarenlang dat vrouwen moeten overwegen om te gaan beleggen.

“De financiële middelen van vrouwen nemen toe, nu steeds meer vrouwen ondernemen en werken. De jongste generatie vrouwen doet het ook beter op school en in de collegebanken dan mannelijke leeftijdsgenoten. Maar we weten dat nog steeds slechts 14% van beleggers een vrouw is. We zijn er bedreven in, maar het is alleen voor veel vrouwen niet altijd top of mind.”

En dat vindt Sanders zonde. “Het gaat wel mondjesmaat beter”, zegt ze. “Vooral jonge meiden zijn zich steeds meer bewust van het belang van financiële onafhankelijkheid en de rol die beleggen daarbij kan spelen. Voor de groep daarboven is het nog veel belangrijker. Dat is de generatie die het hardst getroffen wordt bij scheiding of onverwacht overlijden van de partner.”

Volgens Sanders gaan vrouwen bedachtzamer te werk. “Ze geven gewoon toe dat ze iets niet snappen en laten zich daarom, voordat ze een belangrijk financiële beslissing nemen, goed informeren. Als ik een lezing geef voor vrouwen, dan krijg ik volle bak vragen op me af gevuurd.”

De opkomst van vrouwelijke adviseurs is volgens haar dan ook een heel goede ontwikkeling. “Vrouwen zijn sensitiever, luisteren beter en kunnen daardoor succesvoller samenwerken.”

Mooi gemiddelde

Een struikelblok om te beginnen met beleggen vormt vaak de onterechte veronderstelling dat beleggen heel ingewikkeld is. “Het is geen exacte wetenschap”, zegt Sanders. “En natuurlijk moet je beseffen dat je geld kunt verliezen. Maar het hoeft in ieder geval niet moeilijk te zijn. Bij ABN AMRO kun je beginnen met beleggen vanaf 50 euro. Je kunt zelf beleggen of de beleggingsbeslissingen aan de bank uitbesteden. Een goede strategie is om maandelijks in te leggen. Op die manier heb je ook niet te maken met de golfbewegingen op de beurs. De ene keer stap je bij een lage koers in en de andere keer bij een hoge(re). Op die manier heb je een mooi gemiddelde.”

Sanders merkt dat vrouwen die wél geïnteresseerd zijn in beleggen dat vooral duurzaam willen doen. “Ze willen weten wat de gevolgen zijn van hun beslissingen op hun omgeving en de toekomst en of deze een positief effect hebben op de wereld. Nee, dat gaat niet ten koste van het rendement. Vroeger was dat nog wel zo, maar tegenwoordig zijn veel grote bedrijven bezig met duurzaamheid. Dit leidt ertoe dat er uit veel meer beleggingsmogelijkheden gekozen kan worden. De tijd dat duurzaam beleggen voor mensen met geitenwollensokken en kruidenthee was, is echt voorbij hoor”, lacht ze.

Over rendement gesproken; het is natuurlijk niet gezegd dat je dat 100% zeker behaalt. “Je moet daarom altijd beleggen met geld dat je kunt missen en op de manier die het best bij jouw risico en doelstellingen past. Maar daar helpen we je graag mee”, zegt Sanders.

“En het verleden heeft aangetoond dat als je over een langere termijn belegt, je echt hogere rendementen behaalt dan als je niet belegt. Er is trouwens voor iedereen die interesse heeft een ontzettend leuk gratis event op 31 augustus; Vrouwen & Vermogen”, besluit ze.

Judith Sanders is een van de sprekers op Vrouwen & Vermogen op 31 augustus in Circl Amsterdam. Andere sprekers zijn onder meer Annemarie van Gaal, Joëlla Opraus en Erica Verdegaal. De dag staat in het teken van het bereiken van financiële doelen en wordt gehouden in een duurzaam paviljoen dat een uniek voorbeeld is voor circulaire economie.