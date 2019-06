Hoe je investeert met een vaste rente in starterswoningen

De woningmarkt is aan het veranderen en het is zaak daarop in te springen”, zegt Wijnand Groenen, directeur bij Meerdervoort Garantiefonds en voormalig makelaar. “In de steden zijn woningen vrijwel niet meer te krijgen. En van wat er te koop staat, zijn de prijzen inmiddels torenhoog geworden.”

Met het Garantiefonds XL worden daarom in de gebieden rondóm de grote steden huizen gekocht, die vanwege achterstallig onderhoud lastig verkoopbaar zijn. Deze woningen worden, met het geld van de investeerders in het fonds, volledig opgeknapt tot kwalitatief nette huurwoningen. “Plekken als Alkmaar, Dordrecht of Schiedam worden steeds aantrekkelijker om te wonen. Jongeren trekken uit de provincies en willen naar de Randstad, maar in de grote steden zelf is daar niets voor ze te vinden. En dus gaan ze er net buiten wonen”, weet Groenen.

Goed netwerk

Hoog niveau Meerdervoort koopt met behulp van investeerders panden waar dus nog een hoop aan valt te verbeteren, de zogenoemde opknappertjes. “Doordat banken de bouwdepots niet meer meefinancieren, worden dergelijke woningen minder makkelijk verkocht. De koper moet immers zonder financiering nog veel in zo’n huis investeren. Ons netwerk van makelaars speurt deze huizen op. Wij zorgen dat het turn key huurwoningen worden die een zuinig energielabel krijgen. Daarna worden ze verhuurd voor prijzen van 800 tot 1500 euro. Wij spreken met de investeerders een vast rendement af van 5,2% gedurende zeven jaar en het eerste hypothecaire recht. Maar wij hebben niets met banken te maken en er is dus ook geen verplichte einde looptijd”, zegt Groenen.

“Als over zeven jaar de markt niet zo gunstig is om te verkopen, gaan we met de beleggers om de tafel en kunnen we ook samen besluiten voorlopig niet te verkopen en het rendement door te laten lopen.” Vastgoed populair “Kopen is onder jongeren minder aantrekkelijk aan het worden, als het al niet onmogelijk is. Veel jongeren willen zich niet vastleggen op één locatie, maar flexibel zijn. Huren is dan aantrekkelijk en zorgeloos”, zegt Groenen. “Alleen, de verhoudingen zijn volledig scheef. Er zijn nauwelijks huurwoningen met een redelijke prijs. Wij zorgen niet alleen voor meer huurwoningen, maar door de huizen op te knappen ook voor een betere kwaliteit van de woningmarkt.”

Aantrekkelijk redement

Met drie eerdere Garantiefondsen wist Meerdervoort aantrekkelijke rendementen uit te keren aan investeerders. Het Garantiefonds XL gaat een stapje verder. “Bij de vorige fondsen kon je instappen vanaf 15.000 euro, maar nu is het minimale bedrag 100.000 euro”, zegt Groenen. “Wie belangstelling heeft is overigens, geheel vrijblijvend, welkom op onze jaarlijkse bijeenkomst op 14 juni waar behalve nieuwe belangstellenden ook vele participanten aanwezig zijn.” De schaarste aan betaalbare huurwoningen heeft volgens Groenen ook te maken met de overheidsregulering.

“Door die regels worden er maximale huurprijzen vastgesteld. En woningen bouwen wordt minder aantrekkelijk als je er minder huur voor mag vragen.” Momenteel is er door de lage rentestand bij banken veel liquiditeit op de markt. Geld moet rollen is het motto en investeerders zoeken in groten getale naar mogelijkheden om meer uit hun geld te halen. Vastgoed is daarbij een populaire sector en dat is niet zo vreemd. De markt toonde zich de afgelopen jaren een ware moneymaker voor investeerders en beleggers en lijkt die vorm de komende jaren nog wel vast te houden.

