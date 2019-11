‘Vrachtwagenchauffeur is een vrouwenberoep’

“Geen enkele dag is hetzelfde. De ene keer rijd ik met m’n wagen langs de kust en geniet ik van de zeelucht, terwijl ik een andere keer op een verlaten weg asfalt sta te storten. Niets is me te gek!”

Toen Ankie vijf jaar geleden achter het stuur van de vrachtwagen stapte, was dat voor niemand een verrassing. “Ik heb altijd al een passie voor vrachtwagens gehad. Ik ben een chauffeurskind: mijn ouders hebben een handel in bouwmaterialen en een eigen vrachtwagen. Van kleins af aan reed ik met mijn vader het hele land door. Onderweg ontmoetten we altijd leuke mensen.”

Vlieguren

Na haar middelbare school besloot Ankie het mbo-diploma Manager Transport en Logistiek in ‘s- Hertogenbosch te gaan halen. “Eigenlijk wilde ik het liefst meteen achter het stuur klimmen. Toch heb ik na wat aandringen van m’n vader niet alleen m’n CE-rijbewijs (vrachtwagen) gehaald, maar ben ik ook een management opleiding gaan doen. Daar ben ik heel blij mee. Met dit diploma kon ik makkelijker voor mezelf beginnen.”

Tijdens haar opleiding leerde Ankie niet alleen de ins en outs van opslag en vervoer, maar ook de bedrijfskundige kant van het beroep. In 2017 begon ze voor zichzelf. Een paar weken geleden kocht ze haar eigen vrachtwagen. “Op dit moment ben ik gewoon heel veel aan het rijden en vlieguren aan het maken. Dat is genieten, hoor. Muziekje op en gaan. Ik ben nog jong, dus ik kan veel werken!”

Vrouwenberoep

Volgens Ankie is het beroep van vrachtwagenchauffeur juist echt iets voor vrouwen. "De flexibiliteit is niet alleen heel fijn, maar als ik ooit kinderen krijg, kan ik dit werk makkelijk combineren met een gezin. Daarbij kies ik als zzp’er zelf voor wie ik werk. Bevalt een klant me niet, dan werk ik daar ook gewoon niet meer voor. Maar dat is nog nooit voorgekomen. Ik vind het gaaf dat ik de ene dag asfalt aan het rijden ben, terwijl ik de andere dag met een zeilentrailer vol grote kisten richting Zeeland moet. Die diversiteit is zo leuk. Geen dag is hetzelfde.”

Ze ontmoet veel verschillende mensen onderweg en heeft een aantal fijne collega’s. “Fijn om onderdeel te zijn van de vrachtwagen scene. We groeten elkaar altijd en dan knipperen we met de lampen. Soms zie ik dat een bevriende collega dezelfde route rijdt, dan spreken we ergens af om een bakje koffie te drinken.”

Kick

De uitdagendste momenten zijn voor Ankie ook meteen de leukste: “Ik kick er echt op als ik met m’n vrachtwagen een moeilijke hoek om moet of op een lastige plek moet lossen. Ik zie klanten dan wel eens denken: oh, dat lukt dat meissie nooit. Ik bewijs ze meestal het tegendeel,” lacht ze trots.

Kijk voor meer informatie op ikwordvrachtwagenchauffeur.nl/vrouwen/