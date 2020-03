Natte broek na het niezen? Je bent niet de enige!

Wat is de oorzaak van ongewenst urineverlies?

“Een veel voorkomende oorzaak is de bevalling - die verandert vaak een hoop. Je bekkenbodemspieren worden opgerekt en soms beschadigd. Hierdoor kunnen ze minder goed gaan functioneren. Heel simpel gezegd kan het daardoor zijn dat de plasbuis na de bevalling minder goed ondersteund en afgesloten wordt. Hoesten, niezen, lachen, onverwachte bewegingen, maar ook opstaan en bukken kunnen er dan voor zorgen dat je wat urine verliest. Het kan ook zo zijn dat je heel erg nodig moet en je je urine niet kunt ophouden zoals voorheen.”

Geldt dit ook wanneer je er pas op latere leeftijd mee te maken krijgt?

“Vaak is dat inderdaad terug te leiden naar de bevalling. Als je jong bent, zijn je spieren en bindweefsels vaak nog een stuk sterker en kunnen ze nog voldoende steun geven aan de plasbuis. Als je ouder wordt, wordt alles wat dunner en slapper - ook de wand rondom de vagina en de plasbuis. Vandaar dat je het zo kan zijn dat je er pas op latere leeftijd mee wordt geconfronteerd.”

Maar hoe zit het dan met vrouwen die nooit zijn bevallen?

“Ook dan kun je te maken krijgen met urineverlies. Veelal is een bevalling de oorzaak, maar niet altijd. Zo kunnen de hormoonschommelingen tijdens de overgang een grote rol spelen, evenals veel moeten persen bij jarenlange obstipatie. Daarnaast bestaat er zoiets als een te gespannen bekkenbodem. Dat kan ook zorgen voor urineverlies. Zelfs bij jonge meiden!”

Nu zijn we je even kwijt. Er wordt toch juist aangeraden je bekkenbodem te trainen?

“Haha, dat geeft niets. Hier is vaak onduidelijkheid over. Een goed werkende bekkenbodem kan zich aanspannen als het moet - als je je plas moet ophouden, bijvoorbeeld - en kan zich ontspannen als dat niet het geval is. Een bekkenbodem die constant op scherp staat, werkt dus niet naar behoren. Je zou het kunnen vergelijken met een te strak gespannen trampoline. Die veert niet terug, daar spring je doorheen.”

Duidelijk. En hoe kom je erachter wat voor bekkenbodem jij hebt?

“Dat is nog best lastig. Veel vrouwen hebben geen idee hoe hun bekkenbodemspieren aanvoelen. Probeer eens te doen alsof je je plas inhoudt. De spier die je daarvoor gebruikt is die van je bekkenbodem. Makkelijker is het om bij klachten langs te gaan bij een professional.”

Dan komen we dus bij jou uit. Hoe help jij de vrouwen die bij jou in de praktijk komen?

“Vrijwel altijd beginnen we met het vinden van de bekkenbodem. We doen dan onderzoek naar de spierspanning die we indien nodig met speciale apparatuur kunnen meten. Afhankelijk van de hulpvraag en de conditie van de spieren van de bekkenbodem, maken we een oefenprogramma op maat. Om de bekkenbodem aan te spannen, of dus juist om ‘m te leren ontspannen.”

Wat voor vrouwen kloppen er bij jou aan?

“Vrouwen die net bevallen zijn, jonge meiden, oudere dames - echt van alles. Ze vinden het fijn om hun verhaal te doen en bevestiging te krijgen: ze zijn echt de enigen niet. Vroeger werd er nauwelijks gesproken over urineverlies. Tegenwoordig is er veel meer aandacht voor, bijvoorbeeld vanuit de kraamzorg. Maar toch blijven vrouwen vaak lang lopen met hun klachten - zonde. En vooral niet nodig. Vaak is er met hulp van een bekkenfysiotherapeut, een paar kleine aanpassingen en af en toe wat oefeningen al veel winst te behalen!”

