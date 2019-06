Spaargeld kan groeien door populariteit steden

Waar veel mensen op een kluitje wonen liggen ongemakken, gevaren en ongezonde situaties op de loer. In steden dreigen daardoor problemen te ontstaan. De urbanisatie neemt mondiaal grootse vormen aan. Nu al woont meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad en dat percentage zal alleen maar toenemen. Druk, drukker drukst wordt het motto.

Om het wonen in een stad aangenaam en leefbaar te houden, zijn miljarden aan investeringen nodig. Neem alleen al de luchtkwaliteit. Een serieus gezondheidsprobleem doemt op als er niet op tijd wordt ingegrepen. Daarom worden er talloze maatregelen getroffen om steden en hun bewoners gezond te houden.

Milieuzones bijvoorbeeld die met camera’s worden bewaakt zodat er geen vervuilende auto’s inkomen. En fietsprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond. In Kopenhagen hebben forensen die de fiets pakken altijd groen licht, Londen trekt 600 miljoen euro uit om het fietsgebruik te stimuleren en Parijs wil de meest fietsvriendelijke stad ter wereld worden. Allemaal om ervoor te zorgen dat de bewoners ook straks nog frisse lucht kunnen inademen.

Hoge rendementen

Pictet Asset Management is een Zwitserse vermogensbeheerder die investeert in bedrijven die het mogelijk maken dat het wonen in een grote stad prettig, duurzaam en gezond blijft. Dit soort bedrijven heeft volgens verschillende financieel experts grote kansen op hoge rendementen. En beleggers kunnen daar dus van profiteren.

Met zogenoemde Smart Cities wordt de wereldwijde verstedelijking te lijf gegaan. Deze slimme steden verbeteren de kwaliteit van het leven in een stad en garanderen de bewoners een comfortabel verblijf.

Het is duidelijk dat zoiets geld kost. Veel geld. Bedrijven die inspelen op de wensen van de bewoners gaan daar hoe dan ook aan verdienen. Er zullen meer winkels, uitgaansvoorzieningen en woningen gebouwd moeten worden. Daarnaast zullen allerlei intelligente innovaties worden toegepast om het leven in de stad aangenaam te maken.

Futureproof

Van dit alles gaan verschillende bedrijven de vruchten plukken. Neem bijvoorbeeld de Finse liftfabrikant Kone. Die ziet nu al gestaag de omzet stijgen. Door de groei van de stadsbevolking gaan we namelijk letterlijk meer bovenop elkaar wonen. Bovendien neemt de vergrijzing toe. Meer vraag naar liften dus!

Of het Britse Segro. Deze onderneming investeert in distributiecentra in stedelijke gebieden. Steeds meer bewoners zullen pakketjes bestellen waarvan ze verwachten die de volgende dag in huis te hebben. Segro anticipeert daar nu al op. Ook duurzame verwarming van huizen zal een steeds grotere rol gaan spelen. Bewoners willen er warmpjes bij zitten, maar aan het milieu dient ook te worden gedacht.

Al met al is er heel wat nodig om steden futureproof te maken. In reactie op de ontwikkelingen rondom de Smart Cities creëerde Pictet AM een strategie met als doel te investeren in bedrijven waarvan experts menen dat ze een belangrijk steentje gaan bijdragen aan een goed verloop van de verstedelijking.

Aan beleggers biedt de vermogensbeheerder de mogelijkheid mee te liften op de financiële successen die in het verschiet liggen voor dergelijke ondernemingen.

Wie meer wil weten over de mogelijkheden die Pictet AM biedt, kan een kijkje nemen op de site.