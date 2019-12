Dit is de doorbraak in luxueus reizen

De wereld zien en onderwijl genieten van ultieme luxe. AMCA gooit het met Celebrity Cruises over een andere boeg: cruise nieuwe stijl, met een overweldigende hoeveelheid luxueuze voorzieningen.

De veertien cruiseschepen varen op alle continenten van de wereld en kenmerken zich volgens de rederij door ‘een mix van stijlvol design, culinaire uitmuntendheid, luxueuze accommodaties en excellente service’.

Dat klinkt natuurlijk hoogdravend, maar er is weinig reden om deze termen te bagatelliseren. Wie voor deze vorm van vakantie kiest, heeft een garantie op de tijd van z’n leven. In feite is hiermee een doorbraak in luxueus reizen bereikt.

Luxe suites

Neem de ‘hutten’, waarbij eigenlijk de typering ‘drijvende hotelkamers’ meer op zijn plaats is. Op de Celebrity schepen is er een ruime keuze qua slaapaccommodaties. Naast de traditionele binnen-, buiten- en balkonhutten, zijn er Conciërge- en Aqua Class hutten. Voor de gasten die heel veel ruimte belangrijk vinden zijn er zelfs verschillende luxe suites.

Op de schepen in de zogenoemde Edge klasse zijn diverse primeurs te vinden. Zo zijn daar de Infinite Veranda balkonhutten. Dankzij de uitschuifbare plafondhoge glazen deuren zijn kamer en veranda aan elkaar te verbinden. Er is dan alleen een glazen reling bij de rand die het schip van je ‘achtertuin’ - het water - scheidt. Op dit moment is er nergens op zee iets soortgelijks te vinden. En wat te denken van de Rooftop Garden? Hier wordt livemuziek gespeeld of een barbecue georganiseerd in een groene omgeving onder de sterrenhemel.

Wonderland

Een ander unicum is de Magic Carpet, een zwevend platform aan de zijkant van het schip. Het platform beweegt zich tussen meerdere verdiepingen, waardoor je er op bijzondere wijze kunt dineren. Daarnaast biedt het schip ook showlounge Eden: een waar wonderland, bestaande uit meerdere niveaus omhuld door glas. Hier is de toekomst van cruises allang en breed begonnen.

Tel hierbij de aanwezigheid op van faciliteiten als zwembaden, complete wellness, bioscoop, winkelpromenade en volop entertainment voor jong en oud en de vakantie is meer dan compleet.

Je zou bijna geneigd zijn om het schip niet te verlaten, maar ja; dat is nou ook weer zonde. Want de bestemmingen zijn zeer bijzonder en soms zelfs sprookjesachtig. Want zeg nou zelf, hoe vaak vaar je naar Alaska, Bombay, de Verenigde Arabische Emiraten of Florida. Het is slechts een zeer kleine greep uit de talloze bestemmingen die door Celebrity Cruises worden aangedaan.

Of het nu dag is, avond of nacht, of je nu op zee zit of voor anker ligt; je bent met de Celebrity-schepen voortdurend in een compleet andere wereld.

Wie zin heeft in een droomvakantie, kan nu profiteren van een speciale aanbieding: Vertrek vanuit Amsterdam op 22 augustus 2020 voor een 12 nachten durende trip naar Noord-Europa met Celebrity Reflection. Deze afvaart gaat naar Stockholm, Kopenhagen en als hoogtepunt twee dagen Sint. Petersburg! Een binnenhut is er al vanaf €1.899,00 pp. Wie meer wil weten over deze aanbieding kan hier terecht.