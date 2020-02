Bewezen: vrouwen zijn koele kikkers

Terwijl onderzoek van Offerteadviseur uitwijst dat bijna de helft van de stellen weleens ruziet over de hoogte van de kamertemperatuur, blijkt dat gesteggel volstrekt zinloos te zijn.

Mannen en vrouwen komen er simpelweg niet uit. Het is namelijk bewezen dat vrouwen koele kikkers zijn.

Hoogleraar Ecologische Energetica en Gezondheid, Wouter van Marken Lichtenbelt, liet onlangs weten dat vrouwen minder warmte produceren dan mannen. Ze hebben in feite een minder groot kacheltje in hun lichaam.

Eerder verwarming aan

Vrouwen doen dan ook eerder de verwarming aan dan mannen, namelijk al bij een buitentemperatuur van 14,4 graden. Bij mannen is dat gemiddeld een graad lager. Een loeiende verwarming betekent CO2-uitstoot. Hoe hoger de thermostaat, hoe hoger die uitstoot is. Dat een tikkie minder echt een behoorlijke bijdrage aan het milieu kan betekenen, is nog lang niet bij iedereen duidelijk.

Met een heel leuke zelftest van energiemaatschappij ENGIE kun je nu heel makkelijk zien wat je kunt bijdragen aan een beter klimaat. Het ‘persoonlijke klimaatakkoord’ laat zien hoeveel jij in totaal aan CO2 uitstoot door alles wat je iedere dag doet. En je kunt er heel makkelijk op zien waar nog winst voor jou valt te behalen.

Vleesch noch kaasch

Denk je dat je vlees beter kunt laten staan en daarvoor in de plaats kaas kan eten? Voor de uitstoot van CO2 maakt dat niet zo gek veel uit, zo leer je in dit klimaatakkoord, waarvoor gegevens van Milieu Centraal zijn gebruikt. Hoe goed is het om eens minder te wassen? Of een dag in de week de auto te laten staan? En wat als je nu eens een paar minuten minder doucht? Deelnemers aan mijnklimaatakkoord.nl, dat binnen no time is ingevuld, zullen verrast worden door de uitkomsten.

Leuk is dat je een soort verbintenis met jezelf kunt aangaan om een x-aantal kilo’s CO2 te besparen. Niets geen belerend gedoe, gewoon een kijkje in jouw ‘uitstootspiegel’. En als je ziet hoe snel je zelf jaarlijks behoorlijk wat kunt besparen aan uitstoot, bedenk dan eens hoe dat is als duizenden mensen dit gaan doen.

Nog even terugkomend op die thermostaat. Stel dat je die altijd op 21 graden hebt staan en je geeft ‘m een tikkie terug naar 20, dan scheelt dat al snel ongeveer 140 kilogram CO2 uitstoot per jaar. Dat zijn rond de 180 douchebeurten.

Nu alleen nog de vrouwen in huis overtuigen dat het écht niet koud is.