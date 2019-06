Zo ga je op weg naar het eerste miljoen…

Geert Schaaij, beleggingsgoeroe en oprichter van Beursgenoten, startte begin jaren 80 met 3000 gulden op de beurs. Drie maanden later was het bedrag gegroeid tot 50.000 gulden. “Vervolgens verloor ik weer flink, meer dan de helft.” Schaaij stelde zichzelf hierop de vraag: hoe had ik dat kunnen voorkomen?

Spreiding

“Ik heb m’n verstand gewoon gebruikt. Of je nu klein of groot belegt, het gaat erom dat je moet denken als een professionele belegger. Of je 5000 euro belegt of vijf miljoen euro, je moet dezelfde tactiek gebruiken. Eigenlijk is het verdeel en heers.” Na zijn eerste voorzichtige ’professionele’ stappen had de beleggingsgoeroe met deze strategie zijn eerste miljoen verdiend.

Schaaij heeft de bestseller ’Beleggen met Geert Schaaij: ook u kunt een topbelegger worden’ op zijn naam. Hij vergelijkt de methodiek van het beleggen met de groei van een veestapel: “Je begint met een koe, die krijgt een kalfje. Dan heb je twee koeien, die krijgen weer kalfjes, enzovoort. Uiteindelijk eindig je met een grote veestapel. Zo moet je met aandelen ook een portefeuille bouwen. Je begint klein en bouwt de eerste jaren als een professionele belegger een kleine portefeuille uit tot je een vermogen hebt. De één is daar wat scherper en slimmer in dan de ander. Maar het is te leren.”

Regulier beleggen, met dividend, vormt het fundament om het vermogen te laten renderen. Beursgenoten volgt de reguliere aandelen. “Elke dag houden we bij of bijvoorbeeld Ahold, Unilever of ABN AMRO met nieuws komt en wegen wij onze adviezen bij Beursgenoten: ‘het aandeel ligt op koers, vasthouden’ of ‘het aandeel ligt slecht op koers’. Dan wordt het afzien, verkopen en moet je geduld hebben. Daarnaast ga je op zoek naar ondergewaardeerde aandelen.”

Hij ziet vaak dat mensen aandelen kopen met hun geld van één bepaald bedrijf, bijvoorbeeld TomTom, ING, Pharming of Fugro. “Dan kopen ze bij wijze van spreken 50 à 60 procent van hun geld in dat type aandeel. Dat noemen ze beleggen, maar dat is het niet. Dat is gewoon gokken. Je moet meerdere paarden voor je kar spannen. Wat een belegger moet leren – en daar hamer ik voortdurend op bij mijn Beursgenoten – is dat je probeert te spreiden over minimaal vier sectoren. Bijvoorbeeld de financiële sector, de oliesector, voeding en chemie. Probeer per sector het beste aandeel uit te kiezen dat er is.”

Drietrapsraket

Beleggen is tegenwoordig een stuk makkelijker, stelt Schaaij: “De transactiekosten zijn hartstikke laag. Je kunt tegenwoordig voor een appel en een ei aandelen aankopen. Er is dus geen enkele reden om niet te spreiden ook al beleg je met een kleiner bedrag”. Via Beursgenoten deelt hij zijn analyses over aandelen in rapporten maar ook vaak met spectaculaire en slim uitgekiende optiestrategieën.

De kortste weg naar het eerste miljoen in aandelen verloopt via een drietrapsraket: een goede spreiding van de aandelen over verschillende sectoren. Binnen de sector op zoek gaan naar een bedrijf, waarvan de aandelen goedkoper zijn geprijsd ten opzichte van haar sectorgenoten, biedt groeipotentieel. En tot slot, als kers op de taart, een klein percentage van de inleg beleggen in exotische pareltjes. “De truc is om ruimte over te houden voor attractieve fondsen, bedrijven waarvan de koers om de een of andere reden fors is gedaald. Bijvoorbeeld omdat de olieprijs in elkaar is gestort, gestegen grondstofprijzen of door politieke redenen.” Daar kun je de klappers maken!

Waan jezelf even een Russische oligarch

Schaaij geeft als voorbeeld de situatie in Rusland, dat politiek onder druk staat. “Dat merk je in de aandelen van Russische gas- en oliebedrijven. Die zijn door sancties die zijn op gelegd aan Rusland, waardoor er desinteresse is van beleggers, fors in prijs gedaald. Daardoor kan het gebeuren dat een belegger op een aandeel van maar zes dollar ruim één dollar dividend ontvangt. Dat is maar liefst 18% rendement. We vonden zo’n laaggeprijsd aandeel. Sancties zijn tijdelijk, dat leert de geschiedenis. Worden de sancties dan opgeheven, dan kun je een klapper maken. Hoe leuk is dat?,” vertelt hij enthousiast. Voel jezelf maar eens even oligarch. Beursgenoten heeft voor lezers een rapport met analyse geschreven over dit laaggeprijsde aandeel, die gratis kan worden gedownload.

Brexit is een momentopname in de geschiedenis

Een tweede voorbeeld is de Brexit. Beleggers zijn daar massaal uitgestapt. Beurgenoten heeft in de Britse aandelen- en vastgoedmarkt ook een mooie parel. Zo koop je nu voor slechts 39 pence ‘stenen’ in een beleggingsfonds ter waarde van één Engelse pond. Een korting op de waarde van 61%. Dat doe je binnen een goed gespreide portefeuille met een kleine positie: “Dan kan er geen bloed uit vloeien maar het kan wel zorgen voor hele vette winsten!”

Russische Google

Beursgenoten geeft elke dag advies over de reguliere aandelen op de Amsterdamse en Amerikaanse beurs. Elk nieuwtje vertolken wij met een concreet beleggingsadvies. Beleggen is voortschrijdend inzicht. Daarnaast is Beursgenoten altijd op jacht naar exotische pareltjes, met uitzonderlijk groeipotentieel. “Dat is het Beursgenoten-gevoel.” Wij vragen Schaaij om een concreet voorbeeld. Hij noemt een aandeel dat hij ooit voor twee cent kocht en voor € 2,50 verkocht. Daar droom je toch van? Enthousiast volgen direct meer ’parels’ zoals de zoekmachine Yandex ’de Russische Google’. Jaren terug heeft hij dit aandeel bij zijn klanten aanbevolen, met als advies: investeer 10.000 euro (meer of minder naar draagkracht), leg de aandelen tien á vijftien jaar aan de kant en dikke kans dat je miljonair bent. Die 10.000 euro is nu al bijna 40.000 euro geworden. Maar: “Zo’n kans komt niet elke dag voorbij. Dáár moet je naar op zoek gaan. Precies wat Beursgenoten elke dag doet: Op zoek gaan naar parels!” De aankoop van zulke ondergewaardeerde parels moet je klein en beheerst houden, waarschuwt Schaaij. “Het gaat ook regelmatig mis, maar als het een keer goed gaat, maak je een winst van hier tot Tokio.”

Speciaal voor de DFT-lezers is de analyse met dit kansrijke laaggeprijsde aandeel gratis en vrijblijvend te downloaden.