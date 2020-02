De strijd tegen seksuele uitbuiting

In de alliantie Down to Zero werkt ICCO samen met verschillende partijen om seksuele uitbuiting van kinderen in Azië en Latijns-Amerika uit te bannen. Dit doen ze onder meer door kinderen en jongeren psychologisch te begeleiden, ze een vak te leren en ze de kracht te geven om voor zichzelf op te komen.

Schrijnende omstandigheden

De Nederlandse Conny Toornstra woont al dertig jaar in Latijns-Amerika en creëert als regiomanager van ICCO onder andere werkmogelijkheden voor jonge slachtoffers van sekshandel. Landen als Colombia en Bolivia zijn tegenwoordig populaire vakantiebestemmingen, maar veel toeristen hebben weinig zicht op de schrijnende situaties op het platteland en in de sloppenwijken. “Daar leven alleenstaande moeders met tantes, oma’s en soms wel twaalf kinderen in één kamer. De kinderen voelen de verantwoordelijkheid om voor het hele gezin te zorgen en belanden dan al snel in de sekshandel.”

“De hulp begint bij de lokale organisaties waarmee wij samenwerken”, aldus Conny. Die organisaties weten precies waar bordelen zitten, wat populaire plekken voor sekswerk zijn en waar ze kwetsbare jongeren kunnen onderscheppen. Conny: “Wij zorgen er dan voor dat ze niet alleen opgevangen worden, maar ook dat ze met hun trauma’s worden geholpen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze economisch onafhankelijk worden.”

Terug naar het platteland

Om dat voor elkaar te krijgen, zijn in Colombia en Bolivia kookscholen opgezet. De slachtoffers en ook andere jongeren uit de gemeenschap leren daar koken met producten van het platteland. Ze leren hoe ze een eigen bedrijf op moeten zetten, zodat ze een nieuwe weg kunnen inslaan en er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Conny: “Armoede is een belangrijke oorzaak van sekshandel. Door slachtoffers psychologisch te ondersteunen én door perspectief te bieden op werk, kunnen we de grondoorzaken van commerciële seksuele uitbuiting aanpakken”

Terug naar nul

Met het 5-jarige programma Down to Zero (2016-2020) zet ICCO zich samen met Terre des Hommes, Plan International Nederland, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in om commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in tien landen in Azië en Latijns-Amerika uit te bannen in 2020. De alliantie stelt kinderen en jongeren in staat zelf voor hun rechten op te komen, helpt gemeenschappen hun kinderen beter te beschermen tegen commerciële seksuele uitbuiting en verbetert en implementeert relevant beleid en wet- en regelgeving in tien landen in Azië en Latijns-Amerika. Ook werkt de alliantie samen met het bedrijfsleven, zoals de toeristische sector.

