Hier leer je alles over de bitcoin

Vragen te over, waar op de Dag van de Crypto in de RAI Amsterdam antwoorden op gegeven zullen worden. Op 29 en 30 januari worden gevorderde beleggers in het Engels bijgepraat door start-ups vanuit de hele wereld. En voor iedereen voor wie de ‘valuta van de toekomst’ nu nog abracadabra zijn, zijn er sessies als Crypto for Dummies, die in het Nederlands worden gehouden. Van alles nog moeten leren, tot daadwerkelijk investeren in één dag!

Lezers van De Financiele Telegraaf kunnen met 30% korting naar de Dag van de Crypto. Ga naar www.dagvandecrypto.nl/dft en gebruik de coupon-code DFT30 om de korting te claimen.

,,We hebben verschillende doelstellingen”, zegt Vincent Everts, trendwatcher en een van de organisatoren van het evenement in Amsterdam.

,,Voor de gevorderde investeerders komen er meer dan dertig ICO’s. Dat zijn start-ups die met behulp van de blockchain, de techniek achter de cryptocoins, de wereld willen veranderen en tevens nieuwe munten ontwikkelen. Daarnaast is het de bedoeling dat we mensen die vrijwel niets weten van de crypto’s, maar wel interesse hebben om erin te investeren, op een laagdrempelige manier uitleggen wat ze moeten weten. En tenslotte gaan we duidelijk maken dat er heldere regelgeving nodig is.”

Wie naar het evenement gaat, kan als het ware zelf bepalen tot welk niveau hij of zij meegaat in de cryptowereld. Je kunt instappen op het laagste niveau en te weten komen wat crypto’s zijn, waar je de juiste informatie haalt, hoe je munten moet (ver)kopen en ze bewaren etc. Daarnaast kun je de pitches van de start-ups bijwonen, leren over investeringsstrategieën en daadwerkelijk investeren in een van die bedrijfjes en de munt ontvangen die zij uitgeven.

,,Dat kan al vanaf een tientje”, zegt Everts. ,,En iedereen die de app Jaxx downloadt, krijgt van ons tijdens het event zijn eerste crypto gestort.”

Rendement misgelopen

Zelf kwam Everts in 2012 in aanraking met de bitcoin. ,,Die was toen 7 cent waard. Maar ik heb pas gekocht toen –ie op 7 dollar stond. Uiteindelijk kon ik er een Tesla voor kopen. Ik heb nog allerlei andere munten, maar ik ben eigenlijk meer bezig om anderen te leren hoe ze erin moeten handelen dan dat ik voor mezelf bezig ben.”

Het siert Everts dat hij anderen hun succes gunt. Daarom kan hij soms ook wat geïrriteerd reageren als vanuit de traditionele bankenwereld wordt geroepen dat je vooral niet je geld in cryptocurrencies moet stoppen. ,,Door dat soort adviezen zijn mensen honderden procenten rendement misgelopen! Er is geen spaarrente. Er staat voor 400 miljard aan spaargeld zonder enig rendement op rekeningen in ons land. Natuurlijk is het eng met die crypto’s. Daarom adviseer ik niet meer dan 15% van je spaargeld erin te investeren.”

Een belangrijk doel van deze dagen is ook om de huidige financiële wereld en die van de crypto’s bij elkaar te brengen. Het beste uit die twee werelden moet naar voren komen. ,,Vanuit de Nederlandsche Bank en toezichthouder AFM komen twee machtige vrouwen uit de financiële wereld naar de RAI. Er dient goede regulering te komen. Op Europees niveau, want laten we nou niet als Nederland onze eigen regeltjes maken. We moeten fraudeurs uitroeien en consumenten beschermen. Maar laten we nu niet alleen maar gaan roepen dat het een tulpenmanie is, dat het eng is en dat we hopen dat ‘t weggaat. Er is in Nederland tussen de 5 en 10 miljard euro in crypto’s geïnvesteerd. Het is een nieuw soort geld en we moeten daar als maatschappij wat mee.”

Vanzelfsprekend heeft de gedreven Everts ook een mening over de zo veelbesproken bitcoin, de munt waar alles mee begon. ,,De bitcoin is het soort digitale goud en wordt vooral gebruikt om waarde op te slaan. Ethereum is het innovatieplatform waar bedrijven nieuwe munten mee maken. Maar er zijn nog tientallen andere belangrijke munten en daar gaan we op de dag ook duidelijkheid over verschaffen. Er zijn al stabiele cryptomunten die gelijk zijn aan de dollar. Maar voor 2018 denk ik dat alles nog niet stabiel gaat worden. Het gaat met pieken en dalen. 2017 eindigde met een enorme piek en 2018 begon met een dal, maar het gaat een goed cryptojaar worden.”

Met korting naar de Dag van de Crypto

Lezers van De Financiele Telegraaf kunnen met 30% korting naar de Dag van de Crypto. Ga naar www.dagvandecrypto.nl/dft en gebruik de coupon-code DFT30 om de korting te claimen.