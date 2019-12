Klassiekers met een twist op de kersttafel

De rollade, Beef Wellington, gerookte zalm en de garnalencocktail: het zijn stuk voor stuk al jarenlang grote favorieten met kerst. Dat blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van Albert Heijn, dat op basis hiervan de 21 favoriete kerstgerechten van Nederland samenstelde. Voor ruim de helft van de Nederlanders (56%) draait kerst om klassieke gerechten en tradities.

Toch vindt 62 procent het wel leuk om die traditionele kerstgerechten een beetje aan te passen. En 53 procent experimenteert er vrolijk op los en zet moderne varianten van de kerstklassiekers op tafel. Daarom heeft Allerhande, het inspiratiemagazine van de supermarktketen, dit jaar voor zowel een klassieke als een moderne variant gekozen.

Voorgerechten in een nieuw jasje

Als je het hebt over een echte klassieker, dan is de garnalencocktail groot favoriet als voorgerecht. Wie gek is op garnalen, maar wel toe is aan iets anders dan cocktailsaus, staat vast open voor deze twist: smokey garnalen met avocado. Dankzij de chipotle in adobosaus krijgt deze versie een lekker pittige en rokerige smaak.

Een ander traditioneel voorgerecht is het pasteitje. Natuurlijk kun je de variant met kippenragout maken, maar zowel niet- als wel vleeseters zullen zeker ook warmlopen voor de ragout gemaakt van jackfruit. De plantaardige vleesvervanger heeft na bereiding een draadjesvleesstructuur en neemt heel veel smaak op.

Moderne varianten van klassieke hoofdgerechten

Wel kalkoen, maar eens een keer geen gevulde versie? Zet dan de kerstkalkoen op tafel die is gepekeld, waardoor het vlees sappig en mals blijft. Bij deze gepekelde kalkoen horen krokante reepjes spek en bourbonsaus, maar je kunt de saus ook zonder alcohol bereiden (met ketchup).

Een Beef Wellington zonder Beef, dat is de Vega Wellington. Een plaatje om te zien en een genot om te proeven. Hierin geen ossenhaas en parmaham, maar zoete aardappelen, ube - een paarse zoete aardappel - en zachte geitenkaas, wat een mooi kleurenspel oplevert.

Wil je een keer iets exotischer dan een hertenbiefstuk met cranberrysaus? Wat dacht je van een eendenborst met pastinaakpuree? Maak gebruik van Arabische kruiden als baharat en sumak en het kruidenmengsel rozenharissa om een bijzondere smaak aan het gerecht te geven.

Iets anders dan de traditionele toetjes

Het Franse dessert in een bakje crème brûlée krijgt in Allerhande een heel bijzonder zusje: crème brûlée ijs! En naar het schijnt is dit het meest eenvoudige ijsrecept dat er bestaat.

En ten slotte: op zoek naar een plantaardige variant van een klassiek toetje? Maak dan eens vegan tiramisu, met onder meer kikkererwten om kokosschuim mee te maken. Fluweelzacht op de tong en feestelijk!

Je vindt deze en nog veel meer recepten in de nieuwste Allerhande, die je gratis ophaalt in jouw AH winkel en online kunt vinden. Via de app van Albert Heijn kun je zelf een compleet kerstmenu samenstellen.