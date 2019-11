Vastgoed in trek als belegging

Beleggen in vastgoed wordt daarom steeds populairder. Ook particulieren kunnen profiteren van deze vorm van investering.

De waarde van vastgoed is weinig afhankelijk van de beurs. En het is wel zo prettig als de zoveelste dreiging van een handelsoorlog tussen China en Amerika niet direct invloed heeft op jouw vermogen.

Waar vroeger vooral institutionele beleggers met veel geld, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, zich op deze markt begaven, zijn het nu dan ook de gewone consumenten die de stap zetten. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen, dat al sinds 1982 beleggen in vastgoed voor particulieren toegankelijk maakt. En dat heeft een enorme vlucht genomen; de totale aankoopwaarde van vastgoed via deze specialist in vastgoedfondsen bedraagt sinds die tijd ruim € 2,2 miljard.

Met name het vooruitzicht op kasstroom is aantrekkelijk gebleken voor particulieren.

De huurinkomsten van goed verhuurd vastgoed zorgen namelijk voor een stabiel rendement, dat ieder kwartaal wordt uitgekeerd.

Bewezen trackrecord

Waar de beurs grillig is en moeilijk te voorspellen, vaart vastgoed zijn eigen koers. Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen voelt die koers al sinds de jaren 80 heel goed aan.

In samenspraak met vastgoedspecialisten worden door dit bureau interessante vastgoedobjecten geselecteerd, die uitzicht hebben op stabiel rendement en een afgewogen risico kennen. Daarmee is inmiddels een bewezen trackrecord opgebouwd.

Naast supermarkten, parkeergarages, kantoren en woningen heeft Reyersen van Buuren ook opvallende beleggingen gerealiseerd zoals de befaamde Ziggo Dome en de Heineken Music Hall (nu AFAS Live).

Dat beleggen in vastgoed inmiddels steeds vaker wordt omarmd door particulieren komt ook deels doordat instappen in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen vaak al kan vanaf € 10.000. Degene die belegt, wordt op deze manier naar rato mede-eigenaar van het object, samen met de andere deelnemers aan het fonds. De professionele aanbieder van het fonds zorgt voor de aankoop van het beleggingspand, het beheer, de (fonds)administratie en na verloop van tijd de verkoop. In dit laatste geval kan de eventuele meerwaarde van het vastgoed te gelde worden gemaakt voor de beleggers. En waar een lage rentestand een doorn in het oog is voor spaarders , levert het voor vastgoedbeleggingen een voordeel op. Het beleggingsvastgoed wordt bij de aankoop voor een deel gefinancierd met een hypothecaire lening. Dankzij de lage rente zijn de rentekosten hiervoor lager waardoor er een hoger rendement resteert om uit te keren.

Interessante aanvulling

De stabiliteit van vastgoedbeleggingen wordt, afhankelijk van het soort object, mede veroorzaakt door langjarige huurovereenkomsten met vaak zeer solvabele partijen.

Bij supermarkten is bijvoorbeeld een huurcontract van vijf tot tien jaar met partijen als Ahold en Jumbo zeer gebruikelijk.

Parkeergarages en zorgvastgoed worden vaak verhuurd voor een periode van vijftien tot twintig jaar en, in specifieke gevallen, tot zelfs dertig jaar. Als er dan ook nog eens sprake is van gerenommeerde huurders, dan is er goede kans op een stabiel rendement dat per kwartaal wordt uitgekeerd. Veel beleggers vinden dit een interessante aanvulling op het inkomen of pensioen.

Beleggen in iedere beleggingscategorie, dus ook in vastgoedfondsen, brengt risico’s met zich. De voornaamste risico’s van beleggen in vastgoedfondsen zijn leegstandsrisico, marktwaarderisico, financieringsrisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen en risico van beperkte verhandelbaarheid.

Voor ieder fonds wordt een prospectus beschikbaar gesteld waarin alle risico’s worden beschreven.

