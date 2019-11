Zo wordt december de heetste maand van het jaar

Met spreuken als ‘brengt St. Nicolaas ijs, dan brengt de Kerstman regen’ belooft december nooit veel goeds. Het liefst verdwijn je onder een dikke deken, in een wollen pyjama met een dik boek. Maar dit komt je humeur, noch je relatie ten goede. Draai daarom het plaatje eens om en zorg ervoor dat jij en je partner deze maand spannender maken dan ooit. Verras elkaar met stoute berichtjes of breng een van jullie erotische fantasieën thuis tot leven.

Een erotisch thuisbioscoop

De avonden van Netflix en chill zijn voorbij, het is tijd om de verdieping in te gaan en je seksleven een nieuwe boost te geven. Gelukkig hoef je voor een erotische film niet meer naar een louche videotheek, en kan je deze gewoon vanaf je bank, of in dit geval liever je bed, online kijken. Kies een film die niet ordinair of plat is, maar subtiel en liefdevol. Zoals de erotische Franse cultfilm Emmanuelle uit 1974 met Sylvia Kristel, de klassieker Basic Instinct, of de Fifty Shades of Grey films die je gewoon bij Pathé Thuis kan huren. Als finishing touch tover je je slaapkamer om tot een echte erotische bioscoop met rode, zijde kussens, champagne, kaarsen en misschien wel wat massageolie voor de aftermovie!

Tip: probeer pas bij de aftiteling verder te gaan dan zoenen en laat je dan inspireren door de film die jullie net hebben gezien.

Weg met die wollen maillot

Dat de temperatuur buiten naar rond het vriespunt is gedaald, hoeft niet te betekenen dat je binnen met een dikke maillot en lelijke kerst trui van oma rond moet wandelen. Haal niet alleen thuis een keer een sexy pakje uit de kast, maar maak ook eens een kerstborrel opwindender. Trek onder je nette kerstjurk in plaats van een zwarte panty, sexy jarretels of een body met open kruis aan. Vertel dit niet aan je partner maar geef hem, of haar, af en toe een klein voorproefje door je jurk stiekem iets omhoog te trekken. Maak op de wc wat ondeugende foto’s en stuur deze tijdens het kerstdiner naar je geliefde. Met een beetje geluk mag je het dessert overslaan omdat het zogenaamd ‘ineens heel laat is en de oppas naar huis moet’...

Elke dag een spannend cadeau

Wat is er leuker dan nieuwe sekstoys in je liefdesleven te introduceren om de temperatuur in de slaapkamer op te krikken? Met de Naughty&Nice adventskalender van Easytoys doe je precies dat, elke dag tot kerst! De adventskalender bestaat uit 24 doosjes, eentje voor elke dag van de advent, met in elk doosje een spannend product. Volgens seksspeeltjes expert Luna, van de blog Climaximaal, is de Naughty & Nice adventskalender de perfecte manier om kennis te maken met nieuwe erotische accessoires of om je bestaande verzameling sekstoys uit te breiden: “Er zitten zoveel verschillende producten in deze adventskalender; van stimulerende gels, tot handboeien, een vinger vibrator en soft-bondage toys, en er zit zelfs een wand vibrator in die echt waanzinnig is! Het is echt een complete set voor ieder wat wils. Je hoeft geen expert of deskundige te zijn om van deze items te genieten want niets is intimiderend aan deze doos. Het is gewoon een hele leuke verzameling waarmee je meteen kunt ontdekken wat je echt fijn vindt, zonder veel geld uit te geven.”

Lukt het je niet om deze spannende doos te scoren (hij is razend populair dus misschien vis je net naast het net), geen paniek! Op easytoys.nl vind je ook de Desire Adventskalender, met nog meer spannende seksspeeltjes en erotische producten om van elke dag een stout kerstfeestje te maken!