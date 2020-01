Voel je je down? Hup, naar de sportschool!

Beweeg je happy

Heeft moody januari er bij jou ook ingehakt en druk je liever acht keer de snooze knop in als de wekker gaat? Dan is het toch verstandig om wat meer te sporten of actief te bewegen, hoe koud en triest het buiten ook is. Na twintig tot dertig minuten bewegen komen de gelukshormonen dopamine, endorfine en serotonine vrij waardoor je ineens een stuk vrolijker de dag in gaat.

Deze drie neurotransmitters zorgen ervoor dat je je blijer, vrolijker en minder depressief voelt. Endorfine vermindert daarbij pijn en wordt daarom ook wel een natuurlijke happy drug genoemd. Door serotonine zorg je niet alleen voor een gebalanceerde eetlust, maar slaap je ook beter. Voldoende dopamine maakt je gemotiveerder om nog een rondje park te doen en dan loop je misschien net nog die leuke buurman tegen het lijf. Worden deze stofjes eenmaal weer met regelmaat aangemaakt, dan wordt het steeds makkelijker om gezonde keuzes te maken.

Zorgeloos de dag door

Er zijn altijd genoeg redenen om je zorgen te maken, te piekeren of te doemdenken. Je relatie zit in een dip, je kinderen zijn ontembaar of je werk loopt even niet helemaal zoals je het zou willen. Dan is het des te belangrijker om jezelf op de eerste plek te zetten en in beweging te komen.

Sporten helpt om negatieve gedachten en patronen te doorbreken en piekergedrag te stoppen. Je verlegt je focus en bent even niet meer bezig met de sores van de dag, maar met je ademhaling en de oefeningen die je moet doen. Zo zet je makkelijk je verstand op nul en kan je je hoofd weer met positieve gedachten vullen.

Work-out buddy

Als je depressieve gevoelens hebt, sluit je je het liefst van de hele buitenwereld af. Je hebt nergens zin in en hoeft niemand te zien. Juist dan kan het een idee zijn om een vriendin in te schakelen, zodat jullie die gevoelens samen kunnen tackelen. Met iemand sporten is niet alleen extra stimulans om daadwerkelijk in beweging te komen, maar ook nog eens hartstikke gezellig. Sporten geeft je sociale leven een boost en vergroot ook je zelfvertrouwen waardoor je binnen mum van tijd weer kiplekker in je vel zit. Tijd om naar de sportschool te rennen dus!

