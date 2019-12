Deze gadgets geven jouw gezondheid in 2020 een boost

Neem de tijd om te ‘niksen’

Niet zo heel lang geleden stonden Nederlanders wereldwijd enorm in de belangstelling om hun uitmuntende vermogen om te ‘niksen’. Uit het raam staren dus. Of een muziekje luisteren, een uur lang in bad liggen, op de bank zitten en rustig om je heen kijken – zolang het maar doelloos is.

Volgens Eve Ekman, die voor de University of California in Berkeley onderzoek doet naar stress en burnouts, zou niksen weleens een heel positieve uitwerking op je gezondheid kunnen hebben. In het Amerikaanse TIME Magazine vertelde ze eerder dit jaar dat even een stapje terug doen stress kan verminderen, het verouderingsproces kan afremmen en dat je immuunsysteem erdoor versterkt kan worden.

Zie ‘niksen’ daarom niet als verloren tijd, maar als een investering in jezelf. Vind je het nou lastig om jezelf even ‘uit’ te zetten, dan zijn de HUAWEI FreeBuds 3 misschien iets voor jou. De nieuwe draadloze headphones van de Chinese wereldleider in telecommunicatie komen namelijk met Intelligent Active Noise Cancellation waardoor je – heel simpel gezegd – even helemaal van de wereld bent.

Zorg voor een goede nachtrust

Dat slaap belangrijk is, weten we allemaal. Maar onder andere spannende series maken het wel heel moeilijk om op tijd onder de dekens te kruipen. Wegklikken als in beeld verschijnt dat de volgende aflevering begint over ‘3, 2, 1…’ is bijna lastiger dan ’s morgens opstaan.

Toch verdient jouw slaappatroon wat meer tijd en aandacht. Een goede nachtrust is namelijk essentieel voor zowel je fysieke als je mentale gesteldheid, blijkt uit verschillende onderzoeken. Spanning die je hersenen ’s nachts niet kunnen verwerken, zit de volgende dag nog in je lichaam. En gezond eten en actief leven gaat ook een stuk lastiger met te weinig slaap.

De HUAWEI WATCH GT 2 is in dit geval het perfecte hulpje. Hiermee houd je gedurende de dag je stresslevel in de gaten, zodat je weet wanneer het tijd is om een break te nemen. Daarnaast helpt het horloge je met ademhalingsoefeningen, bijvoorbeeld voor het slapengaan en houdt het je slaappatroon nauwkeurig in de gaten. Door de analyse die jij ’s morgens ontvangt, weet je meteen wat je de volgende nacht anders zou kunnen doen voor een betere nachtrust. Welterusten!

Werk slimmer, niet harder

Je kent ze wel: van die dagen waarop je werk maar niet af lijkt te komen en je aan het einde van de dag totaal oververmoeid en met een rotgevoel terug naar huis gaat. Je hebt je werk niet afgekregen en weet dat de berg die er nu nog ligt, morgenochtend wordt aangevuld met een nieuwe lading. Nóg harder werken is niet de oplossing, je loopt je benen al onder je lijf vandaan. Probeer daarom te denken in oplossingen: werk efficiënter in plaats van harder.

Een gadget die je daarbij kan helpen, is de HUAWEI P30 Pro. Deze smartphone synct met al je andere Huawei-gadgets en heeft daarmee altijd ál jouw informatie bij de hand. Je leest precies af hoe het ervoor staat met je gezondheid en weet dankzij de stresslevel meter wanneer je het iets rustiger aan moet doen. Je telefoon geeft je een duidelijke inzage in de slaapanalyses die je HUAWEI WATCH GT 2 heeft gemaakt en houdt precies bij hoeveel je op een dag beweegt.

Uiteraard is het de perfecte tool om al je meetings bij te houden en door de grote opslagcapaciteit van 128 gb, heb jij al je belangrijke documenten direct bij de hand. Oh, en als je nou ook de FreeBuds 3 aanschaft, die door de Intelligent Noise Cancellation opperste concentratie mogelijk maken, kán het bijna niet meer misgaan. Op naar een goed 2020!

