Deze aandelen blijven gevaarlijk op Beursplein 5!

“Ik ben altijd op de beurs op zoek naar ‘pareltjes’ en die pareltjes gaan er zeker komen, maar nu moeten we eerst bekijken welke aandelen er mogelijk failliet gaan”, zegt Schaaij.

“Dat zijn immers de aandelen die men dient te vermijden of moet verkopen als die reeds in de portefeuille zitten. Dat deze woorden beleggers rauw op het dak zullen vallen, is begrijpelijk, maar het hoort nou eenmaal bij de wereld van het beleggen.”

Beursgenoten - een platform voor onafhankelijke beleggingstips - was de enige die beleggers op 17 februari een rapport heeft gemaild over de mogelijke impact van het coronavirus op aandelen.

“Ons team noemde toen namen als AkzoNobel, dat veel exposure naar China heeft. China is goed voor ongeveer € 1,3 miljard aan omzet, oftewel 14% van de totale omzet die in 2018 door AkzoNobel werd behaald. Een andere naam die werd genoemd, is BESI. Ongeveer 50% van alle backend-productie en verkoop van het bedrijf bevindt zich in China. In 2018 was 24% van de door BESI behaalde omzet afkomstig uit China en 27% van het personeelsbestand was er eind 2018 woonachtig.”

Wie hier meer over wil lezen, kan een eerder uitgebrachte brochure gratis downloaden. Hierin passeren vele aandelen de revue.

Ellende bespaard

“Veel van onze Beursgenoten hebben zichzelf een hoop ellende bespaard, omdat ze de bewuste aandelen verkochten of hun posities afbouwden”, vervolgt Schaaij. “Toen wij het bewuste rapport publiceerden, stonden de aandelenbeurzen nog ruim boven de 625 punten en wij hadden toen al de indruk dat men dacht dat er geen vuiltje aan de lucht was.”

Schaaij haalt nog even een bittere herinnering op. “Weten we het nog? Tijdens de financiële crisis van 2008 vertelden onze ministers dat ze steun zouden verlenen. Ondernemers en burgers hoefden zich geen zorgen te maken. Het garantieplafond voor banken werd verhoogd van €20.000 naar €100.000. Een mooie actie, behalve voor de mensen die meer dan €100.000 hadden. Die bleven gevaar lopen. De staat lijfde de SNS Bank in en zorgde er zodoende voor dat de aandelen niets meer waard waren. De bank was weliswaar niet failliet, maar de beleggers waren wel hun geld kwijt. Bij Fortis ging de lamp wel uit en ook die aandelen werden waardeloos. Dit is dus een les die wij u tijdens de vorige crisis moeten hebben geleerd.”

Beleggers beschermen

“Ik heb de afgelopen dagen heel wat afgelezen op alle mogelijke sites en over één ding zijn adviseurs en vermogensbeheerders het allemaal eens: aandelen zijn goedkoop en ze komen allemaal met nieuwe kooplijstjes. Niemand vertelt echter welke aandelen moeten worden gemeden en welke aandelen failliet kunnen gaan. Wat wordt de nieuwe Imtech? Het beschermen van beleggers is ook een taak van de adviseurs en vermogensbeheerders.”

Schaaij is auteur van het boek De wolf jaagt op uw geld. “Hierin leg ik uit dat overheden wolven zijn die op je geld jagen, en zij zien hun kans nu schoon. Niet dat ik twijfel aan de oprechtheid van de overheden om de bevolking en de ondernemers te helpen. Het is duidelijk dat de overheid met zakken vol geld gaat komen en mogelijk zelfs met ‘helikoptergeld’, daar zijn we het wel over eens. Dat geld belangrijk is, maar niet het belangrijkste, daar zijn we het óók over eens. Maar ik doe mijn werk en dat draait om kansen en bedreigingen op de beurs! En als het recente verleden mij één ding heeft geleerd, dan is het dat ze deze zakken met geld niet naar de beleggers brengen.”

Wat gaat failliet?

Aandelen zijn goedkoop en de koersen van tal van aandelen zullen over een tijdje hoger staan, als we het virus onder controle krijgen. “Maar welke aandelen zullen failliet gaan of van het toneel verdwijnen? “, vraagt Schaaij zich af.

Hij noemt er een paar:

Air France-KLM is een kandidaat om failliet te gaan. In het gunstigste geval verwatert het aandeel enorm en blijft er maar een fractie over van de oorspronkelijke waarde. In het ongunstigste geval springen de overheden wel bij om de luchtvaart te redden, maar laten ze de aandelenholding failliet gaan. Men hoeft alleen maar terug te denken aan bedrijven als DAF en Fokker, die ooit onze nationale trots waren. Men had indertijd geen medelijden met beleggers en spaarders en zal dat nu ook niet hebben.

Basic Fit prijkt op veel kooplijstjes, maar is dat terecht? Alle sportscholen van de groep in Nederland, Frankrijk, Spanje en België zijn per direct gesloten. In minder dan een maand tijd is de koers gehalveerd. Wij van Beursgenoten vinden dit overdreven en zetten de aandelen op het radarscherm, maar we gaan de balans wel eerst nog eens flink doorrekenen.

Sligro is de hofleverancier van de Nederlandse horeca, waar de klap heel hard aan gaat komen, zoals ik eerder al vermeldde. Het bedrijf heeft gelukkig ook andere takken van sport, maar hoe langer deze crisis duurt hoe meer knopen er moeten worden geteld.

PostNL ziet zijn inkomsten mogelijk stijgen door de pakketdiensten, maar onze zorg gaat uit naar de overname van Sand die het dividend van de beleggers al opsoupeerde. Wij maken ons echter grotere zorgen over de pensioenpot van PostNL. Omdat die dekkingsgraad de koers van het aandeel al eerder aan de rand van de afgrond bracht, is het de moeite waard om te kijken of ze er deze keer niet invallen.

Voor de lezers hebben we het actuele rapport hoe Nederlandse aandelen in de tang zijn gekomen door het coronavirus, dat eerst in China huishield en nu ook hier.