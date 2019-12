Wie mag jouw beslissingen nemen als jij dat niet meer kan?

Stel: je hebt dementie. In hoeverre wil je dan nog behandeld worden? En wie moet er zorgen voor je huisdieren als je dat zelf niet meer kan? Het liefst denk je helemaal niet na over vragen als deze. Toch is het belangrijk om dat juist wél te doen, legt Alex van IJsseldijk uit. ’Op het moment dat iemand wilsonbekwaam wordt bevonden, is het niet meer mogelijk om zelf beslissingen te nemen. Dan moet de rechter eraan te pas komen. Je kunt dit soort zaken dus beter nu al vastleggen in een levenstestament.’ Van IJsseldijk geeft namens Erfrechtplan door heel het land lezingen over het levenstestament. Hij weet dus als geen ander welke vragen er leven en welke onduidelijkheden er zijn. ’Ik zie het als mijn missie om meer duidelijkheid te geven over het levenstestament.’

Ondernemer en wilsonbekwaam

Het valt Van IJsseldijk op dat veel mensen de stap naar een notaris niet maken. ’Een bezoekje aan de notaris wordt over het algemeen niet als prettig ervaren. Notariële aktes lijken ingewikkeld en de reden voor het bezoek is in de meeste gevallen ook niet plezierig. Desondanks is een levenstestament vaak bittere noodzaak’, legt hij uit. Hij geeft een voorbeeld: ’Stel je bent ondernemer. Om beslissingen te mogen nemen voor je bedrijf, moet je wilsbekwaam zijn. Maar als je door ziekte of een ongeval wilsonbekwaam bevonden wordt, kun je geen bankzaken meer regelen, contracten ondertekenen of belasting betalen. In een levenstestament kun je iemand een volmacht geven om namens jou te handelen. Zo draag je je bedrijf over aan iemand met dezelfde visie.’

Behandelen of niet?

Vaak kloppen mensen pas bij een notaris aan als het kwaad al geschied is. ’Een notaris kan dan niets meer voor je betekenen. De enige oplossing is dan de gang naar de rechter. Dat kan een slepende, langdurige kwestie worden.’ Wie vooraf een volmacht regelt in het levenstestament, voorkomt dit soort situaties. ’In zo’n volmacht staat wie bij wilsonbekwaamheid de beslissingen mag nemen.’ Zo’n levenstestament bestaat vaak ook uit een medische verklaring. Daarin kan bijvoorbeeld een behandelverbod, euthanasieverklaring of niet-reanimatieverklaring opgenomen worden.

Erfrechtplan verlaagt de drempel om naar de notaris te stappen door persoonlijke dienstverlening. ’Onze adviseurs bezoeken mensen aan huis. Gedurende een gesprek van anderhalf uur worden alle wensen in kaart gebracht. Daarbij gaan we uit van de persoonlijke wensen van de klant. Hoe wil jij het graag geregeld hebben? Daar komen geen moeilijke juridische woorden aan te pas. Die wensen worden vervolgens vertaald naar een document in ’gewone mensen taal’. Dat document gaat richting notaris die er een rechtsgeldig document van maakt: het levenstestament.’

Ben je benieuwd naar wat Erfrechtplan voor jou kan betekenen? Neem dan eens een kijkje op www.erfrechtplan.nl of bel naar 085 - 8000 100.