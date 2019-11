Angela Groothuizen: ‘Ik heb veel plasverhalen gehoord’

Angela was voordat ze ja zei tegen Always al een aantal keer benaderd om mee te werken aan die missie en dat verbaast haar niet. “Veel mensen kennen het fragment wel waarin ik van mijn stoel val bij Holland’s Got Talent en daarna zeg dat ik in mijn broek heb geplast. De productie zei destijds nog: ‘We kunnen het eruit knippen’. Maar dat wilde ik niet. Ik vind openheid heel belangrijk. Dat is altijd zo geweest. Begin jaren 90 praatte ik op televisie met jongeren over seks, dat deed toen ook stof opwaaien.”

Wijntje in de lucht

Het begint met erover praten, weet ze. “Jaren geleden alweer was ik op een kinderfeestje waar een trampoline stond. Ik sprong een paar keer op en neer en riep: oeps! Urineverlies. Mijn vriendin stak haar wijntje in de lucht naar mij, als teken dat ze het herkende. En de vrouwen die na mij sprongen, hadden hetzelfde probleem. Dus steeds weer die wijntjes in de lucht. Het was de eerste keer dat ik dacht: we hebben het allemaal!”

Dat blijkt ook uit recent onderzoek onder 1000 vrouwen van 45+ door Peil.nl. Bijna de helft (41%) van de ondervraagde vrouwen geeft aan af en toe last te hebben van ongewenst urineverlies. Hiervan laat 24 procent weten het als een onderwerp te ervaren waarover je niet praat. Ongewenst urineverlies maakt dat 20 procent - 1 op de 5 - zich minder vrouwelijk voelt. En 24 procent stopt uit angst voor ongewenst urineverlies zelfs met favoriete activiteiten.

Geen dik verband

Maar, om meteen maar een misvatting uit de weg te helpen: het overkomt lang niet alleen vrouwen van 45+. Een op de drie Europese vrouwen van boven de achttien jaar heeft er last van. En het overkomt ook zeker niet alleen vrouwen die een kind hebben gebaard. “Sinds ik erover praat, heb ik zoveel reacties gekregen”, vertelt Angela. “Mensen, ook jonge, spreken me zelfs aan op straat om te zeggen dat ze blij zijn dat ik erover praat. Ik heb het er ook met vrienden over gehad en zelfs onder mannen is het een ding. Ik ben verbijsterd over de grote hoeveelheid ‘plasverhalen’ die ik al heb gehoord.”

“Het is fijn als je weet dat je niet de enige bent”, vervolgt ze. “En voor mij voelt het al geslaagd als ik mensen erover hoor praten zonder dat ze zich schamen. Het is namelijk gewoon raar dat een zwakke blaas zo vaak voorkomt en toch iets is waar men lacherig over doet. Ook belangrijk is dat iedereen weet dat er heel goede oplossingen zijn. De ontwikkeling staat niet stil, dus je hoeft echt niet rond te lopen met een dik pak tussen je benen. Dat laatste dacht ik overigens zelf ook hoor, maar Always heeft heel dun incontinentieverband.”

Alleen maar ellendiger

Angela staat momenteel in het theater met haar voorstelling Lueke Binge. Hierin vertelt de dit jaar zestig geworden artiest over wat haar bezighoudt en zingt ze liedjes van haar nieuwste album De Lage Landen. Als ze een avond op de bühne staat, neemt ze zelf ook

voor de zekerheid een verband mee. “Urineverlies is een bekend probleem bij zangeressen. Als je zingt, zet je toch meer druk op je blaas. Je moet dus niet te lang wachten met naar het toilet gaan, ook al heb je - zoals ik - supersterke bekkenbodemspieren. Maar soms moet je nog drie kwartier en kun je niet zomaar van het toneel af. Dan voel je je zo toch iets zekerder.”

Als ze dus iets zonde vindt, is het als mensen vanwege die zwakke blaas stoppen met de dingen die ze leuk vinden. “Het is natuurlijk best vervelend, maar van schaamte word je alleen maar ellendiger en dat is echt niet nodig.”

