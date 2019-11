Black Friday: dit is waar het vandaan komt

Een relatief nieuw fenomeen in Nederland, waaraan steeds meer bedrijven meedoen, van de fietsenzaak om de hoek tot telecomprovider KPN. Maar hoe is deze dag eigenlijk ontstaan?

Er bestaan meerdere theorieën over de oorsprong van Black Friday. Een van de eerste stamt uit 1869, toen op vrijdag 24 september voor het eerst werd gesproken over een ‘zwarte vrijdag’. Zij het toen nog niet in relatie tot het huidige koopjesfestijn, maar als verwijzing naar het ineenstorten van de Amerikaanse goudhandel.

Twee op geld beluste Wall Straat handelaren, Jay Gould en Jim Fisk, leek het destijds een goed idee om zoveel mogelijk goud op te kopen in de hoop de prijs ervan dusdanig op te stuwen, dat ze de boel later tegen recordwinst konden verkopen. Die bewuste vrijdag kwam hun schimmige deal echter aan het licht, waarna de beurs crashte en het land in een ongekende financiële crisis werd gestort.

Nationale feestdag

Een andere theorie concentreert zich rondom de beroemde Amerikaanse winkelketen Macy’s. Zij organiseerden in 1924 hun eerste Thanksgiving Day Parade, een traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt en bedoeld is om mensen aan te sporen de dag ná deze nationale feestdag – in Amerika van oudsher een vrije dag – alvast te starten met hun kerstinkopen.

Een mooie anekdote. Maar volgens de meesten wel één die voorbij gaat aan het échte verhaal achter Black Friday. Daarvoor moeten we terug naar het Philadelphia uit de jaren 50 van de vorige eeuw, waar politieagenten de term gebruikten om de chaos te omschrijven die volgde op de dag na ‘dankzeggingsdag’, wanneer hordes toeristen en dagjesmensen alvast naar de stad trokken voor de beroemde Army-Navy football game die traditioneel de zaterdag daarop wordt gehouden. Vanwege de drukte werden die dag niet alleen al hun verloven ingetrokken, maar moesten agenten ook extra lange diensten draaien om eventuele zakkenrollers en winkeldieven een stap voor te blijven.

Tot grote spijt van de winkeliers in Philadelphia, die niet erg happy waren met de negatieve associaties die het door hun dienders in het leven geroepen ‘Black Friday’ opriep, sloeg de term breed aan. Maar het positieve alternatief dat zij hiervoor bedachten, in 1961 ‘Big Friday’ gedoopt: een verwijzing naar de mooie koopjes die zij die dag ook aanboden, stierf al gauw een roemloze dood.

Zwarte cijfers

Pas begin jaren 80 kreeg Black Friday de betekenis die hij nu heeft, namelijk die van een koopjes-extravaganza die zijn weerga niet kent. Voor de re-branding van de term kwamen winkeliers in en buiten Philadelphia gewoon met een nieuwe ontstaansgeschiedenis op de proppen. Een die wijst op de boekhoudkundige gewoonte om verliezen in rode cijfers te noteren en winst in zwarte cijfers, waarbij de dag na Thanksgiving voor de meeste ondernemers het moment is waarop ze (dankzij al die massale kerstinkopen) na een jaar lang sappelen in de marge eindelijk zwarte cijfers kunnen schrijven.

Volgens degenen die ervoor hebben doorgeleerd, valt op dit verhaal heel wat af te dingen. Sterker, de meesten zien het als geschiedvervalsing. Maar de Amerikaanse consument zal het allemaal een worst zijn: zij zijn sindsdien enkel geïnteresseerd in de beste Black Friday-deals. En ook wij Nederlanders zijn, sinds de hype in 2015 ook hier voet aan de grond kreeg, niet veel beter.

Al laten we ons dan niet zo snel verleiden om een slaapzak uit te rollen voor de deur van een elektronicazaak om als eerste die ene scherp geprijsde tv of koelkast te bemachtigen, laat staan dat we er een vuistgevecht om beginnen. In plaats daarvan houden wij vooral de online aanbiedingen die dag scherp in de gaten.

Heerlijk profiteren

Toch grappig voor een volk dat helemaal geen Thanksgiving viert, noch vrij heeft op the day after; dankzij de globalisering profiteren ook wij van dat oer-Amerikaanse feest. Wat, het oude Zeeuws meisje indachtig helemaal geen straf is. Want ‘ons ben zuunig’ en ‘geen cent te veel’.