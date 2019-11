We doen steeds bewuster boodschappen

In de schappen van de supermarkt worden steeds vaker vleesvervangers aangeboden. Over het algemeen hebben die minder impact op het milieu, omdat er geen veeteelt aan te pas komt en er daardoor onder meer sprake is van minder CO2-uitstoot.

“Er worden niet alleen steeds meer vleesvervangers aangeboden, maar ze worden ook steeds vaker gekocht”, zegt een woordvoerder van Milieu Centraal. “Naar verwachting zullen we dus meer eiwitten uit andere bronnen dan uit vlees gaan eten. Het wordt door een uitgebreid assortiment aan vleesvervangers in de schappen ook steeds makkelijker gemaakt om uit te proberen of (deels) vegetarisch eten iets voor je is.”

Voedselverspilling

Milieu Centraal zegt blij te zijn dat uit de meest recente cijfers blijkt dat we minder zijn gaan verspillen thuis. Toch gooien we nog altijd gemiddeld per persoon jaarlijks 34 kilo voedsel weg. Voor Albert Heijn is dat een doorn in het oog. De supermarktketen heeft als doel dat er in 2030 maar liefst 50% minder wordt verspild dan in 2015. Onder meer een lijst met handige tips moet de consument daarbij helpen.

Minder verspilling betekent ook goed nieuws voor het milieu. Volgens Milieu Centraal zorgt ons eten en drinken nu nog voor 20 tot 30 procent van onze milieubelasting. Dat heeft onder meer te maken met energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Supermarkten willen graag samen met de consument ervoor zorgen dat die belasting wordt gereduceerd. Zo biedt Albert Heijn een grote selectie verspakketten aan met daarin alle ingrediënten die je nodig hebt, waardoor je als consument niet te veel koopt. Vaak zijn er aanzienlijk minder boodschappen nodig dan men denkt. Bijkomend voordeel van minder voedsel verspillen, is dat er minder verpakkingen worden gedumpt en in ons milieu terechtkomen.

Groente en fruit uit Nederland?

Een keuze die veel gemaakt wordt door consumenten die bewuster willen eten, is om meer groente en fruit te eten. Maar niet alle groente- en fruitsoorten groeien het hele jaar in Nederland. “Wij kopen groenten en fruit zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als noodzakelijk,” legt een woordvoerder van Albert Heijn uit.

Wat van dichtbij komt is immers beter voor het milieu. Er is namelijk minder transport voor nodig.

“De helft van onze groenten komt uit Nederland. Vooral in de zomer halen we producten uit eigen land. In de winter zijn er minder producten beschikbaar en halen we bijvoorbeeld de aardbeien uit het buitenland. Het kost onnodig veel energie om deze producten in Nederland in de kassen te produceren. Onze herfstproducten zoals boerenkool, pompoen en spruitjes komen wel uit Nederland. Dus als je lekker én lokaal eten wilt, kies dan voor deze producten.”

Wat niet uit Nederland komt, maar wel razend populair is, is de mandarijn. Het seizoen van deze kleine broertjes van de sinaasappel is weer volop begonnen en er blijken ware fans te zijn. “Ik vind de mandarijnen in de herfst altijd zo lekker, ik wacht er het hele jaar op. Waar komen de mandarijnen van AH eigenlijk vandaan?”, vraagt een klant op social media zich af.

“Die komen van onze vaste leverancier Martinavarro uit Spanje”, zegt de AH-woordvoerder. “Al zestig jaar! We hebben vaak jarenlange samenwerkingen met onze telers.”

Wil je meer weten over duurzaam koken en kopen of wil je weten wat Albert Heijn nog meer aan duurzaamheid doet? Hier vind je alle informatie.