Vastgoed op alternatieve wijze financieren neemt een vlucht

Eén van de eerste organisaties die een alternatieve vorm van vastgoed financieren introduceerde, is Mogelijk Vastgoedfinancieringen. De onderneming uit Breukelen is in recordtijd enorm gegroeid en heeft inmiddels voor ongeveer 190 miljoen euro aan vastgoed gefinancierd. Mogelijk is een platform waar investeerders het vastgoed van ondernemers financieren.

Nieuwste ontwikkeling is de uitbreiding van het productportfolio met De Verhuurhypotheek, waarmee vastgoedbeleggers woningen en appartementen met commerciële doeleinden kunnen financieren. Dat geldt voor appartementen en woonhuizen voor de verhuur, gecombineerd vastgoed zoals een winkel met appartement(en) voor de verhuur en vakantiewoningen voor de verhuur.

Annemieke Schoonderwoerd is een van de drie oprichters van Mogelijk en geeft toe dat wat zij 4 jaar geleden bedachten, toch wel erg populair aan het worden is. “We hebben een beetje te veel spinazie gegeten”, lacht ze als we het nieuwe kantoor bewonderen. Vorig jaar om dezelfde tijd werkten er 18 mensen bij Mogelijk, nu zijn dat er 40. “De vraag naar financiering van vastgoed bleek heel groot”, zegt Schoonderwoerd.

Heel normaal

Ondernemers zoeken altijd naar mogelijkheden om hun gedroomde pand te kunnen kopen. “De aanvragen blijven binnenstromen”, zegt Schoonderwoerd. “De lage rente op spaargeld zorgt er mede voor dat mensen naar mogelijkheden zoeken om meer uit hun geld te halen. In het begin bestond er nog enige argwaan tegenover alternatieve vormen van financieren. Wat dat betreft liepen we echt achter op bijvoorbeeld Amerika, waar het al veel langer heel gebruikelijk is. Maar nu is dat wantrouwen ook in Nederland wel verdwenen.”

Geheel in de stijl van Mogelijk is De Verhuurhypotheek direct een gewild product geworden. “We hebben hiermee een uitgebreider portfolio en kunnen daardoor een bredere doelgroep bedienen. Bedrijfspanden, maar ook woningen en appartementen voor de verhuur kunnen nu allemaal bij ons gefinancierd worden. Je kunt op onze site een quick scan uitvoeren waarmee je binnen twee werkdagen weet of jouw beoogde pand via ons gefinancierd kan gaan worden”, aldus Schoonderwoerd.

Persoonlijk contact

Schoonderwoerd en haar collega’s hechten heel veel belang aan persoonlijk contact. En de klanten waarderen dat, zo blijkt. “Zelfs de meest professionele vastgoedbeleggers vinden het fijn om persoonlijk contact te hebben en rechtstreeks zaken te doen. We financieren vastgoed door heel Nederland; in grote steden én kleine dorpen. En elk type vastgoed. Zolang het een zakelijk doel heeft, kan Mogelijk het financieren.”

Dat een idee dat een paar jaar geleden nog in de kinderschoenen stond nu zo is gegroeid, moet toch een enorme voldoening geven. Het is een stelling die een trotse lach op het gezicht van Schoonderwoerd tovert. “Ja, bij Mogelijk zetten we elke dag alles op alles om ondernemers, investeerders en vastgoedbeleggers blij te maken. Dat werpt zijn vruchten af.”