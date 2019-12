Zo maak je met kerst een driegangendiner voor 5 euro

Met kerst pakken we uit. We eten uitgebreider en tafelen langer, of dat nu met een klein of groot gezelschap is. Voor een heerlijk driegangendiner in kerstsfeer hoef je de deur niet uit; je zet het zelf op tafel en ook nog eens voor een hele fijne prijs.

Wij stelden drie menu’s voor je samen met het assortiment van Albert Heijn, die per menu nog geen 5 euro per persoon kosten. De grootgrutter heeft 21 kerstklassiekers geselecteerd waar Nederland, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door PanelWizard, elk jaar opnieuw warm voor loopt. Met inspiratie om ze helemaal zelf te maken, te kiezen voor gemaksoplossingen of een twist aan een traditioneel gerecht te geven.

MENU 1

● VOOR - Carpaccio, het Italiaanse voorgerecht, doet het altijd goed bij een feestelijk diner. En het is heel makkelijk klaar te maken. Je koopt voor 2,69 euro een prijsfavoriet (twee porties voor die prijs, dus voor vier personen heb je twee pakken nodig = 1,34 euro pp), te herkennen aan het blauwe duimpje. In het pak zitten ook Italiaanse kaas en een dressing. Je kunt hier zelf eventueel nog pijnboompitten aan toevoegen.

● HOOFD - Een gerecht waarvoor je niet veel nodig hebt, maar wat wel ontzettend smaakvol is: de rollade. Aan deze variant voeg je kruiden en knoflook toe en dan heb je voor slechts 1 euro per persoon een prachtig kerstgerecht. Zet er gestoofde peertjes op siroop met kaneel naast. Kosten: 2,69 euro, maar daar kunnen wel meerdere eters van smullen.

● NA - Afsluiten met een kleurrijk en feestelijk toetje is een must. De panna cotta ijsstam, al net zo Italiaans als het voorgerecht, staat prachtig op tafel. Je koopt de ijsstam voor 4,99 euro en je kunt hier tot wel acht gasten mee verwennen (omgerekend dus 0,62 euro per persoon). Of zelf een extra stukje nemen natuurlijk.

MENU 2

● VOOR - Begin het diner met een zachte vissoep met venkel, witte wijn en een scheutje citroen. Alleen even opwarmen en klaar. Kosten: 1,86 euro. Je hebt twee pakken nodig voor vier personen, dus dan zijn de kosten per persoon 0,93 euro.

● HOOFD - Deze Cubaans gevulde varkenshaas is geïnspireerd op de Cuban Sandwich, een Amerikaans broodje ham en kaas. Hieraan voeg je ham, emmentaler en jalapeños toe. Een bijzonder gerecht waarmee je je gasten verrast. Kosten: 3,30 euro per persoon (op basis van een gerecht voor vier personen).

● NA - Een echt kersttoetje is de kerstkrans van vanille ijs, gedecoreerd met chocolade en fruit. Voor 3,99 euro heb je een krans waaruit je maar liefst zeven stukken kunt halen, dus omgerekend is dat 0,57 euro per persoon.

MENU 3

● VOOR - Met de vegaplakjes biet, een variant op carpaccio, schotel je niet-vleesetende gasten een heerlijk voorgerecht voor. En het is natuurlijk net zo geschikt voor degenen die wél vlees eten. Je betaalt 2,39 euro voor een pak en hebt voor vier personen drie pakken nodig. Kosten per persoon: 1,79 euro. Suggesties voor erop: veldsla, geitenkaas en dressing van wijnazijn, mosterd en honing.

● HOOFD - Beef Wellington, wie kent ‘m niet? Het is de ultieme kerstklassieker. Er is ook een vega variant en dat is een lust voor het oog en voor de mond. Met ube – een paarse zoete aardappel – hartige geitenkaas, tomaatjes en een zachte saliesmaak. En dat voor de prijs van 1,75 euro per persoon (op basis van een gerecht voor acht personen, dus je kunt er de volgende dag ook nog van eten).

● NA - Wist je dat de pavlova haar naam dankt aan een Russische ballerina, Anna Pavlova? De luchtige meringue-achtige taart vormt een prachtige bodem voor een overheerlijke afsluiter. En waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Je kunt de pavlova kant-en-klaar kopen voor 1,99 euro – goed voor vier porties, dus omgerekend amper 0,50 euro per persoon – en daarna vullen met de vruchten die je lekker vindt. Kies bijvoorbeeld voor kleurrijk exotisch fruit met amandel- of kokosschaafsel.

Nog meer inspiratie vind je in de Allerhande die je gratis ophaalt in jouw AH winkel of bekijk het magazine online.

*Let op, prijzen van artikelen kunnen wijzigen. Kijk voor de meest actuele prijzen op ah.nl.